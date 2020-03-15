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Минстрой предложил изменить порядок взыскания долгов по ЖКХ
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РИА Новости

Минстрой предложил изменить порядок взыскания долгов по ЖКХ

13:34 15.03.2020 (обновлено: 14:55 15.03.2020)
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© РИА Новости / Алексей СухоруковПлатежные квитанции за услуги ЖКХ
Платежные квитанции за услуги ЖКХ
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Минстрой предложил ввести особый порядок взыскания долгов за жилищно-коммунальные услуги, сообщает "Российская газета".
Ведомство направило в правительство предложение освободить организации ЖКХ от обязанности указывать идентификаторы ответчика при обращении в суд, если они не располагают такими сведениями.
Также рассматривается возможность для управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций получать данные о потребителях через Государственную информационную систему жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ). Планируется, что в системе будет организована идентификация граждан по уникальным единицам лицевого счета.
Как отметили в министерстве, задолженность населения за жилищно-коммунальные услуги достигает 570 миллиардов рублей.
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ЖКХМинистерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России)Общество
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А слабо правительству списать долги в честь новой конституции? Чем наш народ хуже монголов и эфиопов?
15 марта, 13:44
Сергей Волкодав
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А сфигали это . Я платил честно , мне кукишь , а Вам на шару подарки !
15 марта, 13:54
МФМаксим Филиппов
56850015
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