Минстрой предложил изменить порядок взыскания долгов по ЖКХ

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. предложил ввести особый порядок взыскания долгов за жилищно-коммунальные услуги, сообщает Минстрой предложил ввести особый порядок взыскания долгов за жилищно-коммунальные услуги, сообщает "Российская газета".

Ведомство направило в правительство предложение освободить организации ЖКХ от обязанности указывать идентификаторы ответчика при обращении в суд, если они не располагают такими сведениями.

Также рассматривается возможность для управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций получать данные о потребителях через Государственную информационную систему жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ). Планируется, что в системе будет организована идентификация граждан по уникальным единицам лицевого счета.