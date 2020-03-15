Власти Подмосковья призвали измерять детям температуру перед школой

МОСКВА, 15 мар – РИА Новости. Жители Жители Подмосковья перед отправкой детей в школу или детский сад должны измерять им температуру, заявила министр образования Московской области Ирина Каклюгина, ее видеообращение опубликовано в Instagram-аккаунте регионального минобразования.

"Каждое утро все родители без исключения, отправляя ребёнка в детский сад или школу, должны измерять ему температуру, и если она повышена, необходимо остаться дома и вызвать врача. От ответственности родителей зависит безопасность наших детей", - сказала Каклюгина.

Министр пояснила, как будет строиться учебный процесс после введения режима свободного посещения с 16 марта.

"Во всех образовательных учреждениях Подмосковья вводится свободное посещение. Что это значит? Это решение, приводить ребёнка в детский сад или нет. Если родитель принимает решение оставить ребёнка дома, то это не означает, что у него начинаются каникулы. Образовательный процесс будет продолжаться дистанционно, домашнее задание все дети без исключения будут получать на школьном портале", – сказала Каклюгина.

По ее словам, если у родителей нет возможности оставить ребенка дома, то они могут привести его в школу или детский сад. "Все школы и детские сады Подмосковья без исключения будут работать в штатном режиме. Если ребёнок остаётся по решению родителей дома и он здоров, то никакие справки не нужны, если же ребёнок болен или не допущен до уроков на "утреннем фильтре", то тогда справка необходима, и родителям нужно обратиться к педиатру", - отметила подмосковный министр.