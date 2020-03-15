Прибывающих в Пекин пассажиров обяжут проходить карантин за свой счет

ПЕКИН, 15 мар - РИА Новости. Все прибывающие в Пекин пассажиры даже без наличия симптомов заболевания будут проходить обязательный централизованный карантин, оплата во время карантина за свой счет, заявила в воскресенье заместитель секретаря правительства Пекина Чэнь Бэй.
"Начиная с 16 марта все прибывающие из-за границы пассажиры будут доставлены в специализированные места для прохождения централизованного карантина. Во время карантина расходы будут покрываться за свой счет", - заявила не брифинге Чэнь Бэй.
Она добавила, что при особых условиях власти после полного медицинского обследования могут разрешить проходить домашний карантин.
Начиная с воскресенья все международные рейсы, прибывающие в Пекин, будут обслуживаться в специальной зоне T3-D международного аэропорта "Шоуду".
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