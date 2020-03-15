Узбекистан закроет авиа- и автодорожное сообщение с другими странами

"С 16 марта Узбекистан закрывает авиа- и автодорожное сообщение с другими странами. На решение вопроса закрытия железнодорожного сообщения отводится три дня", - сказал представитель штаба, ссылаясь на решение специальной правительственной комиссии по предупреждению распространения коронавируса в стране.