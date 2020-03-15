В Иордании выявили шесть новых случаев заражения коронавирусом

Ранее сообщалось, что в Иордании был зафиксирован один случай заражения коронавирусом. С целью противодействия распространению коронавируса власти королевства решили закрыть с 17 марта свои аэропорты для всех рейсов, за исключением грузоперевозок. Правительство Иордании также временно запретило проводить коллективные молитвенные службы во всех мечетях и церквях королевства и закрыло кинотеатры, театры, спортивные клубы и туристические места.