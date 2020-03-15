В Иордании выявили шесть новых случаев заражения коронавирусом

МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Шесть новых случаев заражения коронавирусом зафиксированы в Иордании, говорится в заявлении канцелярии премьер-министра королевства в Twitter.
"Обнаружены шесть случаев нового коронавируса. Четверо зараженных – французские туристы, двое – иорданцы, один из которых приехал из Великобритании, а другой заразился от американской туристки, покинувшей страну", - сообщается в заявлении.
Ранее сообщалось, что в Иордании был зафиксирован один случай заражения коронавирусом. С целью противодействия распространению коронавируса власти королевства решили закрыть с 17 марта свои аэропорты для всех рейсов, за исключением грузоперевозок. Правительство Иордании также временно запретило проводить коллективные молитвенные службы во всех мечетях и церквях королевства и закрыло кинотеатры, театры, спортивные клубы и туристические места.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 142 тысяч человек в 135 странах, большинство выздоровели, более 5,3 тысячи человек скончались.
8 февраля, 14:35Скорость распространения нового коронавируса