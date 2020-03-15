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2020-03-15T15:57+0300
https://ria.ru/20200315/1568626033.html
ВОЗ объяснила высокую смертность от коронавируса в Италии
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РИА Новости

ВОЗ объяснила высокую смертность от коронавируса в Италии

13:03 15.03.2020 (обновлено: 15:57 15.03.2020)
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© REUTERS / Flavio Lo ScalzoМедицинский персонал в защитных масках помогает пациентам в больнице Spedali Civili в городе Брешиа, Италия
Медицинский персонал в защитных масках помогает пациентам в больнице Spedali Civili в городе Брешиа, Италия
© REUTERS / Flavio Lo Scalzo
МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Высокая смертность от коронавируса в Италии обусловлена большим числом пожилых людей и низкой информированностью о симптомах заболевания. Об этом в интервью РБК рассказала представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович.

"Люди могли просто не понимать, что они больны, не знать о симптомах и о том, куда с ними надо обращаться", — сказала она.

Вуйнович отметила, что в некоторых странах в возрастной группе старше 80 лет смертность от коронавируса может достигать 14 процентов. При этом у детей, как правило, заболевание протекает в легкой форме и похоже на ОРВИ.
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Вчера, 10:09
На прошлой неделе Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку COVID-19, распространившегося из Китая, пандемией.
По последним данным, всего заражено 154 тысячи человек более чем в 130 странах, 5812 умерли, свыше 75 тысяч пациентов выздоровели. В Европе первое место по распространению коронавируса занимает Италия: там зарегистрировано уже более 21 тысячи зараженных, 1441 человек скончался.
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Коронавирус COVID-19Распространение нового коронавирусаВОЗКитайИталияВ мире
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Все эти опросы проводятся лишь с одной целью: понять какой процент электората уже запуган, и готов к зомбированию, к принятию в мозг порции лживой пропаганды. примерно по тойже схеме действует циганка, сначала запугивая порчей, а потом очищая кошилек клиента!
15 марта, 13:25
Andrey Андреев
110311166
Они дают шанс более молодым и "перспективным" Можно только время потерять на пожилого и он умрёт всё равно,а тем временем молодой уже пройдёт "точку невозврата" и тогда потеряют обоих
15 марта, 13:16
SISergey Ivanov
263041441
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