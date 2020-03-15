ВОЗ объяснила высокую смертность от коронавируса в Италии

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Высокая смертность от коронавируса в Италии обусловлена большим числом пожилых людей и низкой информированностью о симптомах заболевания. Об этом в интервью РБК рассказала представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович.
"Люди могли просто не понимать, что они больны, не знать о симптомах и о том, куда с ними надо обращаться", — сказала она.
Вуйнович отметила, что в некоторых странах в возрастной группе старше 80 лет смертность от коронавируса может достигать 14 процентов. При этом у детей, как правило, заболевание протекает в легкой форме и похоже на ОРВИ.
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На прошлой неделе Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку COVID-19, распространившегося из Китая, пандемией.
По последним данным, всего заражено 154 тысячи человек более чем в 130 странах, 5812 умерли, свыше 75 тысяч пациентов выздоровели. В Европе первое место по распространению коронавируса занимает Италия: там зарегистрировано уже более 21 тысячи зараженных, 1441 человек скончался.
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