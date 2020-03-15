Ростуризм дал рекомендации на фоне ситуации с коронавирусом

"Оперативным штабом по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции на территории РФ введены временные ограничения на осуществление пассажирских воздушных перевозок с территории Российской Федерации в следующие страны: Германия, Испания, Франция, а с 16 марта 2020 года будет временно ограничено авиасообщение со всеми странами ЕС, Норвегией и Швейцарией за исключением рейсов из Москвы в столицы государств ЕС, Норвегии и Швейцарии и обратно", - доложили в Ростуризме.