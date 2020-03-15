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Во Владивостоке проверят факт избиения девочки ее одноклассницей
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РИА Новости

Во Владивостоке проверят факт избиения девочки ее одноклассницей

12:59 15.03.2020
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© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : СК РФ
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Следственный комитет организовал проверку по факту избиения девочки ее одноклассницей во Владивостоке, которая заранее попросила подругу снять драку на телефон, сообщает пресс-служба СУСК РФ по Приморскому краю.
В соцсетях опубликовано видео, снятое в раздевалке в школе. На нем девочки оскорбляют одну из учениц, завязывается драка между ней и девушкой крупнее нее: обидчица таскает за волосы девочку и пинает ее. Мальчик пытается остановить драку, но безуспешно.
"Организовано проведение доследственной проверки по статье 293 УК РФ (халатность) по факту размещенного в средствах массовой информации видео избиения школьницы одноклассницей в раздевалке одной из школ Советского района Владивостока", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в ходе проверки будет дана оценка действиям руководства школы, в которой произошло избиение девочки, а также оценка деятельности органов профилактики на предмет полноты и своевременности принятия мер в отношении несовершеннолетних и их семей.
Добавляется, что с учетом общественного резонанса, а также для тщательного выяснения всех обстоятельств произошедшего следственными органами инициирован вопрос об изъятии материала из полиции и передачи его в следственный отдел по Советскому району Владивостока.
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ВладивостокПриморский крайПроисшествия
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