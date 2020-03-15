В Индонезии число случаев заражения коронавирусом выросло до 117

МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в Индонезии увеличилось до 117, сообщает издание Jakarta Post со ссылкой на министерство здравоохранения страны.
Ранее сообщалось о 69 случаях заражения.
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Глава управления по контролю и профилактике заболеваний минздрава Индонезии Ахмад Юрианто сообщил в воскресенье, что все новые пациенты с выявленным коронавирусом имели контакт с ранее заболевшими.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 142 тысяч человек в 135 странах, большинство выздоровели, более 5,3 тысячи человек скончались.
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