Число зараженных коронавирусом на Филиппинах достигло 140 человек

По данным портала, количество жертв коронавируса в стране также возросло. К настоящему моменту минздрав насчитывает 11 смертельных исходов болезни.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 142 тысяч человек в 135 странах, большинство выздоровели, более 5,3 тысячи человек скончались.