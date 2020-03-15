Число зараженных коронавирусом на Филиппинах достигло 140 человек

МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Количество заболевших новым коронавирусом на Филиппинах возросло до 140, сообщает портал Rappler со ссылкой на министерство здравоохранения страны.
Ранее сообщалось, что число заразившихся COVID-19 на Филиппинах достигло 64. Президент Филиппин Родриго Дутерте объявил карантин в столичном регионе страны из-за вспышки коронавируса, а также запретил въезд из стран, где были зафиксированы случаи заражения этой болезнью.
По данным портала, количество жертв коронавируса в стране также возросло. К настоящему моменту минздрав насчитывает 11 смертельных исходов болезни.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 142 тысяч человек в 135 странах, большинство выздоровели, более 5,3 тысячи человек скончались.
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