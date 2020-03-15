Эстония закроет границу иностранцам в рамках борьбы с коронавирусом

ХЕЛЬСИНКИ, 15 мар - РИА Новости. Правительство Правительство Эстонии для предотвращения распространения коронавируса приняло решение с 17 марта временно ограничить пересечение государственной границы и восстановить пограничный контроль, что означает запрет на въезд гражданам иностранных государств с небольшими исключениями, сообщила в воскресенье пресс-служба кабинета министров.

"Пограничный контроль восстанавливается с 17 марта. В Эстонию в дальнейшем могут попасть лишь граждане Эстонии или лица, имеющие вид на жительство в Эстонии, в том числе обладатели серых паспортов, а также граждане других стран, члены семьи которых живут в Эстонии", - говорится в сообщении.

Пограничный контроль включает в себя проверку документов и наличия симптомов болезни.

Ограничений на выезд из страны введено не было. Все лица, въезжающие в страну с 17 марта, должны провести две недели в изоляции.

В то же время в Эстонию пропускается транспорт, занимающийся международными перевозками товаров (в том числе продовольственных и медицинских), в том случае, если у них отсутствуют симптомы коронавируса COVID-19. Также пропускаются люди, оказывающие важные для жизни услуги, например, поставщики топлива. Через Эстонию разрешается проехать иностранцам, чтобы добраться до своей родной страны, в том случае, если у них нет симптомов коронавируса COVID-19.

Как сообщил республиканский департамент здоровья, по состоянию на утро воскресенья общее число заразившихся коронавирусом составило 115 человек.

Правительство Эстонии в связи со вспышкой коронавируса в пятницу объявило о введении в стране чрезвычайного положения, которое будет действовать до 1 мая. С понедельника закрываются школы, музеи и кино, театральные представления, концерты и конференции отменяются. В местах пересечения границы будет введен санитарный контроль для установления у людей симптомов коронавируса.