В Узбекистане из-за коронавируса закроют вузы, школы и детсады

ТАШКЕНТ, 15 мар - РИА Новости. Власти Узбекистана приняли решение с понедельника 16 марта временно закрыть вузы, школы, детские сады по всей стране из-за угрозы распространения коронавируса COVID-19, сообщил РИА Новости в воскресенье представитель оперативного штаба при кабмине для предотвращения проникновения коронавируса.
Ранее агентство санитарно-эпидемиологического благополучия министерства здравоохранения республики сообщило, что 15 марта в лаборатории Института вирусологии у гражданина Узбекистана, вернувшегося из Франции, выявлен коронавирус COVID-19.
"Есть решение специальной правительственной комиссии. С 16 марта во всех вузах, школах и детсадах Узбекистана вводится карантин, они будут закрыты на три недели", - сказал представитель штаба.
8 февраля, 14:35Скорость распространения нового коронавируса