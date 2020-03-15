В Минобороны сообщили о провокациях боевиков против патруля в Идлибе

Патруль российской военной полиции в районе освобожденного от боевиков города Саракиб в провинции Идлиб. Архивное фото

Патруль российской военной полиции в районе освобожденного от боевиков города Саракиб в провинции Идлиб

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Маршрут первого совместного российско-турецкого патруля в Маршрут первого совместного российско-турецкого патруля в Идлибе сократили из-за провокаций бандформирований, сообщили в Минобороны России.

"Для реализации провокаций террористы пытались задействовать в качестве живого щита мирных жителей, в том числе женщин и детей. В целях предотвращения инцидентов, из-за которых могли пострадать мирные жители, совместным российско-турецким координационным центром было принято решение сократить протяженность маршрута первого совместного патрулирования", — уточнили в ведомстве.

Турции предоставлено дополнительное время для нейтрализации террористов и обеспечения безопасности патрулирования трассы М4 в Сирии.

Обострение в Идлибе

Террористы "Хайят Тахрир аш-Шам"* 27 февраля начали крупномасштабное наступление на позиции сирийских правительственных войск, а те открыли ответный огонь. По информации российского Минобороны, тогда под обстрел попали и турецкие военные, которые не должны были там находиться. Погибли 36 турецких военнослужащих, еще более 30 человек получили ранения. В ответ Анкара объявила о старте новой военной операции на северо-западе Сирии — "Весенний щит".

В России одной из главных причин деградации ситуации в Идлибе назвали невыполнение Анкарой ключевых обязательств российско-турецкого меморандума от 17 сентября 2018 года, в том числе то, что Турция не смогла отмежевать вооруженную оппозицию, готовую к диалогу с правительством, от террористов.

Пятого марта в Москве прошли переговоры Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. По итогам встречи стороны приняли совместный документ, в котором подтвердили приверженность "астанинскому формату", объявили о введении режима прекращения огня, а также о совместном патрулировании важной трассы М4, которая сейчас находится под контролем боевиков.

В воскресенье в зоне деэскалации в Сирии состоялось первое совместное российско-турецкое патрулирование участка трассы М4.