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Военнослужащие Сирийской арабской армии в провинции Идлиб
Обострение ситуации в Идлибе
2020-03-15T14:10+0300
https://ria.ru/20200315/1568625325.html
В Минобороны сообщили о провокациях боевиков против патруля в Идлибе
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568154193_0:200:3221:2011_1036x0_80_0_0_b356999b73cddae4393e94bf9f50cc75.jpg
РИА Новости

В Минобороны сообщили о провокациях боевиков против патруля в Идлибе

12:33 15.03.2020 (обновлено: 14:10 15.03.2020)
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© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанкПатруль российской военной полиции в районе освобожденного от боевиков города Саракиб в провинции Идлиб
Патруль российской военной полиции в районе освобожденного от боевиков города Саракиб в провинции Идлиб
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Перейти в фотобанк
Патруль российской военной полиции в районе освобожденного от боевиков города Саракиб в провинции Идлиб. Архивное фото
МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Маршрут первого совместного российско-турецкого патруля в Идлибе сократили из-за провокаций бандформирований, сообщили в Минобороны России.
"Для реализации провокаций террористы пытались задействовать в качестве живого щита мирных жителей, в том числе женщин и детей. В целях предотвращения инцидентов, из-за которых могли пострадать мирные жители, совместным российско-турецким координационным центром было принято решение сократить протяженность маршрута первого совместного патрулирования", — уточнили в ведомстве.
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Обострение в Идлибе

Террористы "Хайят Тахрир аш-Шам"* 27 февраля начали крупномасштабное наступление на позиции сирийских правительственных войск, а те открыли ответный огонь. По информации российского Минобороны, тогда под обстрел попали и турецкие военные, которые не должны были там находиться. Погибли 36 турецких военнослужащих, еще более 30 человек получили ранения. В ответ Анкара объявила о старте новой военной операции на северо-западе Сирии — "Весенний щит".
В России одной из главных причин деградации ситуации в Идлибе назвали невыполнение Анкарой ключевых обязательств российско-турецкого меморандума от 17 сентября 2018 года, в том числе то, что Турция не смогла отмежевать вооруженную оппозицию, готовую к диалогу с правительством, от террористов.
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Пятого марта в Москве прошли переговоры Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. По итогам встречи стороны приняли совместный документ, в котором подтвердили приверженность "астанинскому формату", объявили о введении режима прекращения огня, а также о совместном патрулировании важной трассы М4, которая сейчас находится под контролем боевиков.
В воскресенье в зоне деэскалации в Сирии состоялось первое совместное российско-турецкое патрулирование участка трассы М4.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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Обсудить 32
Обострение ситуации в ИдлибеРоссияВойна в СирииИдлиб (мухафаза)Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)ТурцияСирияВ мире
Популярные комментарии
Что русские капитулировали😱????? Кричали, кричали что они одни лигетимны в Сирии , а теперь с Турками патрулирует которые сбили 3 самолёта , уничтожили больше 100 единиц бронетехники, 8 зенитных установки,, PANSIR,, Что дальше? С ,,террористами,, будет в дёсны целоваться,🇷🇺😱🇹🇷
15 марта, 13:36
AUDRIUS K. LT
15300153
Не так давно никто и не задумывался о судьбе мирных в Ракке или Мосуле. А что во Вьетнаме вытворяли? Странные войны пошли. С гуманитарным уклоном, причем в одну сторону.
15 марта, 12:42
Von Stirliz
3800002
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