На Украине трех человек госпитализировали с подозрением на коронавирус

КИЕВ, 15 мар - РИА Новости. Мужчину, женщину и ребенка госпитализировали с подозрением на коронавирус в Черновицкой области Украины, все они ранее контактировали с лицами, у которых подозревают COVID-19.
По последним данным Минздрава, на Украине с начала 2020 года подтверждены три случая заражения COVID-19, два из них в Черновицкой области. В пятницу министерство сообщило о первом случае смерти из-за нового коронавируса. За последние сутки, 14 марта, в Центр общественного здоровья поступило 12 сообщений о подозрении на COVID-19.
"Сегодня, 15 марта, в инфекционное отделение областной клинической больницы госпитализировали еще одного мужчину с подозрением на COVID-19. Также в областную детскую клиническую больницу госпитализировали маму с ребенком. Все эти пациенты ранее контактировали с лицами, у которых подозревают коронавирус", - сообщает пресс-служба областной администрации в соцсети Facebook.
Ранее глава Черновицкой областной администрации Сергей Осачук объявил чрезвычайную ситуацию с 14 марта по 3 апреля из-за распространения коронавируса.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 142 тысяч человек в 135 странах, большинство выздоровели, более 5,3 тысячи человек скончались.
8 февраля, 14:35Скорость распространения нового коронавируса