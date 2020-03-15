Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-03-15T12:31+0300
https://ria.ru/20200315/1568625251.html
На Украине трех человек госпитализировали с подозрением на коронавирус
https://cdn24.img.ria.ru/images/149927/19/1499271975_0:35:1100:654_1036x0_80_0_0_d3db3eee53d3fd938466fa14de38ca8a.jpg
РИА Новости

На Украине трех человек госпитализировали с подозрением на коронавирус

12:31 15.03.2020
1772
© РИА НовостиАвтомобиль скорой помощи Украины
Автомобиль скорой помощи Украины
© РИА Новости
Автомобиль скорой помощи Украины. Архивное фото
КИЕВ, 15 мар - РИА Новости. Мужчину, женщину и ребенка госпитализировали с подозрением на коронавирус в Черновицкой области Украины, все они ранее контактировали с лицами, у которых подозревают COVID-19.
По последним данным Минздрава, на Украине с начала 2020 года подтверждены три случая заражения COVID-19, два из них в Черновицкой области. В пятницу министерство сообщило о первом случае смерти из-за нового коронавируса. За последние сутки, 14 марта, в Центр общественного здоровья поступило 12 сообщений о подозрении на COVID-19.
Площадь Независимости в Киеве
Вчера, 15:52
Минздрав Украины создал оперативный штаб противодействия коронавирусу
"Сегодня, 15 марта, в инфекционное отделение областной клинической больницы госпитализировали еще одного мужчину с подозрением на COVID-19. Также в областную детскую клиническую больницу госпитализировали маму с ребенком. Все эти пациенты ранее контактировали с лицами, у которых подозревают коронавирус", - сообщает пресс-служба областной администрации в соцсети Facebook.
Ранее глава Черновицкой областной администрации Сергей Осачук объявил чрезвычайную ситуацию с 14 марта по 3 апреля из-за распространения коронавируса.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 142 тысяч человек в 135 странах, большинство выздоровели, более 5,3 тысячи человек скончались.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35
Скорость распространения нового коронавируса
421110
Обсудить 0
Коронавирус COVID-19Распространение нового коронавирусаВОЗЧерновицкая областьУкраинаВ мире
Рекомендуем
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
Двух жителей Славянска госпитализировали и проверяют на коронавирус
Госпиталь в итальянском городе Брешиа
В Италии от коронавируса за сутки умерли 368 человек
Машина скорой помощи в Минске, Белоруссия
В Минске не уверены в пользе закрытия границ против коронавируса
Дезинфекция пассажирского автобуса во Львове
Глава Минздрава Украины призвал ограничить передвижение внутри страны
Микробиологическая лаборатория
Власти Северной Македонии ужесточат меры против коронавируса
Девушки в масках на одной из улиц Милана
Число зараженных коронавирусом израильтян достигло двухсот
Врач скорой медицинской помощи возле больницы для пациентов с подозрением на коронавирус в Коммунарке
В Подмосковье у гражданина Венесуэлы выявили коронавирус
Скорая помощь у здания университетской больницы Дюссельдорфа
В Германии за сутки коронавирус подтвердили у почти 1,4 тысячи человек
Сотрудники Государственной пограничной службы Украины в международном аэропорту Борисполь
Украинцы, чьи рейсы были отменены, вернулись из Хорватии
Санитарные работники дезинфицируют жилой комплекс в китайском городе Бочжоу
В Китае может возникнуть вторая волна коронавируса, заявили в США
Тест-системы для диагностики нового коронавируса в Центре гигиены и эпидемиологии Красноярского края
В ВОЗ предупредили об опасности наличных денег из-за коронавируса
Патруль российской военной полиции в районе освобожденного от боевиков города Саракиб в провинции Идлиб
В Минобороны сообщили о провокациях боевиков против патруля в Идлибе
Бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк
Названа причина госпитализации Арсения Яценюка
Прибытие поезда Киев-Москва на Киевский вокзал
РЖД объявили об отмене поездов на Украину, в Молдавию и Латвию
Памятник Свободы в Риге
Латвия приостановит выдачу виз из-за коронавируса
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
21:32В Госсовете создадут рабочую группу по противодействию коронавирусу
21:25Премьер Армении сообщил о первом излечившемся от коронавируса пациенте
21:22"Яндекс" запустил онлайн-карту распространения коронавируса
21:06У Нетаньяху не нашли коронавирус
21:04Трамп хочет помиловать своего бывшего советника Флинна
21:04Части испанской армии привлекли для обеспечения режима карантина
20:53Число заразившихся коронавирусом в Эстонии выросло до 171 человека
20:51Число погибших от коронавируса в штате Нью-Йорк достигло трех человек
20:46У зампредседателя правительства Каталонии обнаружили коронавирус
20:42Колумбия ограничит въезд иностранцев в страну из-за коронавируса
20:21В Госдуме отменили слушания о сохранении исторической памяти
20:21Наргиз пошлет Дробыша "дальше, чем Фадеева", заявил ее экс-директор
20:13В Италии от коронавируса за сутки умерли 368 человек
20:12Глава Минздрава Украины призвал ограничить передвижение внутри страны
20:08В Германии за сутки коронавирус подтвердили у почти 1,4 тысячи человек
20:07Возвращающиеся из Италии граждане Армении пытались избежать карантина
19:55Минобрнауки рекомендовало вузам перейти на дистанционное обучение
19:51В Москве появится новое оборудование для диагностики коронавируса
19:50Украина вводит ограничения в пунктах пропуска, заявили в ДНР
19:38Жители Дербента на митинге сломали ворота старейшей мечети России
Лента новостейМолния