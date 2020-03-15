Латвия приостановит выдачу виз из-за коронавируса

МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Посольства и консульства Латвии временно прекращают выдачу виз в страну на время чрезвычайного положения из-за коронавируса, сообщает генеральное консульство России в латвийском Даугавпилсе.
"Латвийские дипломатические и консульские представительства приостанавливают выдачу долгосрочных и краткосрочных виз в Латвию до тех пор, пока в стране введено чрезвычайное положение", - говорится в сообщении генконсульства РФ в соцсети Facebook.
По состоянию на сегодняшний день генконсульство РФ продолжает выдавать гражданам Латвии визы в Россию, отмечается в сообщении.
Ранее правительство Латвии объявило чрезвычайное положение в республике из-за коронавируса, премьер-министр страны Кришьянис Кариньш заявил в субботу, что Латвия решила закрыть все международные пассажирские перевозки из-за распространения коронавируса.
В Латвии выявлено 26 случаев заболевания коронавирусом.
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