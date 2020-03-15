Полуголый мужчина устроил скандал в аэропорту Домодедово

Пассажиры у терминала аэропорта Домодедово имени М. В. Ломоносова. Архивное фото

Пассажиры у терминала аэропорта Домодедово имени М. В. Ломоносова

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Полуголый нетрезвый мужчина устроил перепалку с сотрудниками погранконтроля в аэропорту Полуголый нетрезвый мужчина устроил перепалку с сотрудниками погранконтроля в аэропорту Домодедово и был привлечен к административной ответственности за мелкое хулиганство, сообщили РИА Новости в пресс-службе транспортного управления МВД России по ЦФО.

По данным управления, в дежурную часть линейного управления МВД России в аэропорту Домодедово поступил вызов наряда полиции в зал прилета международных авиалиний к пункту пограничного контроля, где один из пассажиров повел себя неадекватно.

"По прибытии на место сотрудников транспортной полиции мужчина, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, оголив торс, словесно конфликтовал с представителем пограничной службы. На требование полицейских прекратить хулиганские действия и проследовать в дежурную часть гражданин ответил отказом, после чего к нему была применена физическая сила", — сообщили в пресс-службе.