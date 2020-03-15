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Полуголый мужчина устроил скандал в аэропорту Домодедово
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РИА Новости

Полуголый мужчина устроил скандал в аэропорту Домодедово

12:25 15.03.2020 (обновлено: 14:44 15.03.2020)
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкПассажиры у терминала аэропорта Домодедово имени М. В. Ломоносова
Пассажиры у терминала аэропорта Домодедово имени М. В. Ломоносова
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Пассажиры у терминала аэропорта Домодедово имени М. В. Ломоносова. Архивное фото
МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Полуголый нетрезвый мужчина устроил перепалку с сотрудниками погранконтроля в аэропорту Домодедово и был привлечен к административной ответственности за мелкое хулиганство, сообщили РИА Новости в пресс-службе транспортного управления МВД России по ЦФО.
По данным управления, в дежурную часть линейного управления МВД России в аэропорту Домодедово поступил вызов наряда полиции в зал прилета международных авиалиний к пункту пограничного контроля, где один из пассажиров повел себя неадекватно.
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"По прибытии на место сотрудников транспортной полиции мужчина, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, оголив торс, словесно конфликтовал с представителем пограничной службы. На требование полицейских прекратить хулиганские действия и проследовать в дежурную часть гражданин ответил отказом, после чего к нему была применена физическая сила", — сообщили в пресс-службе.
По данным полиции, нарушителем оказался житель столицы 1983 года рождения. В отношении него был составлен административный протокол по статье 20.1 КоАП России ("Мелкое хулиганство").
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Домодедово (аэропорт)Происшествия
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