Австрия запретит въезд гражданам России и Украины из-за коронавируса

ВЕНА, 15 мар - РИА Новости. Австрия запретит въезд гражданам России, Украины, Нидерландов и Великобритании из-за коронавируса, заявил канцлер Австрии Себастьян Курц.
Он также сообщил, что со вторника рестораны по всей стране будут полностью закрыты.
Супермаркеты и доставка еды продолжат работу.
Как сказал РИА Новости осведомлённый источник, власти Австрии намерены закрыть аэропорты для авиасообщения с расширенной группой стран, включая Россию, с 0:00 часов 17 марта.
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