Минздрав Австрии скорректировал число зараженных коронавирусом до 800

Мужчина в медицинской маске у штаб-квартиры Организации стран - экспортеров нефти (ОПЕК) в Вене

ВЕНА, 15 мар - РИА Новости. Министерство здравоохранения Министерство здравоохранения Австрии в воскресенье скорректировало число зараженных коронавирусом до 800.

Минздрав Австрии публикует информацию о текущей ситуации с коронавирусом дважды в день, по состоянию на 8.00 и 15.00 (10.00 и 17.00 мск).

По состоянию на 8.00 ведомство сообщило о 758 зараженных, в 9.05 скорректировало информацию до 800.

К настоящему моменту в Австрии провели 8 167 тестов на коронавирус. Шесть человек уже выздоровели.

В четверг в стране зафиксировали первую смерть от коронавируса, в Вене скончался 69-летний мужчина, который побывал в Италии и имел другие болезни.