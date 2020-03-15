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Минздрав Австрии скорректировал число зараженных коронавирусом до 800
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РИА Новости

Минздрав Австрии скорректировал число зараженных коронавирусом до 800

12:16 15.03.2020
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкМужчина в медицинской маске у штаб-квартиры Организации стран - экспортеров нефти (ОПЕК) в Вене
Мужчина в медицинской маске у штаб-квартиры Организации стран - экспортеров нефти (ОПЕК) в Вене
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
ВЕНА, 15 мар - РИА Новости. Министерство здравоохранения Австрии в воскресенье скорректировало число зараженных коронавирусом до 800.
Минздрав Австрии публикует информацию о текущей ситуации с коронавирусом дважды в день, по состоянию на 8.00 и 15.00 (10.00 и 17.00 мск).
По состоянию на 8.00 ведомство сообщило о 758 зараженных, в 9.05 скорректировало информацию до 800.
К настоящему моменту в Австрии провели 8 167 тестов на коронавирус. Шесть человек уже выздоровели.
В четверг в стране зафиксировали первую смерть от коронавируса, в Вене скончался 69-летний мужчина, который побывал в Италии и имел другие болезни.
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Коронавирус COVID-19Распространение нового коронавирусаАвстрияВ мире
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