В Армении зафиксировали первый случай заражения коронавирусом ребенка

По ее словам, ребенок госпитализирован, а круг его контактов в школе - одноклассники и учителя - изолированы.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 140 тысяч человек в 129 странах, большинство выздоровели, но более 5,3 тысячи скончались.