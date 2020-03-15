Двух жителей Славянска госпитализировали и проверяют на коронавирус

КИЕВ, 15 мар - РИА Новости. Двое жителей украинского Славянска госпитализированы в инфекционное отделение города Константиновка с подозрением на коронавирусную инфекцию.
По последним данным Минздрава, на Украине с начала 2020 года подтверждены три случая заражения COVID-19. В пятницу министерство сообщило о первом случае смерти из-за нового коронавируса.
"Вчера, 14 марта, двое жителей нашего города были госпитализированы в инфекционное отделение в городе Константиновка с подозрением на инфекцию, вызванную вирусом COVID-19. Биоматериал отправлен для лабораторных исследований в города. Их результаты ожидаются в понедельник, 16 марта", - информирует пресс-служба городского совета Славянска.
Медики уже начали поиск людей, с которыми контактировали госпитализированные, для последующей их изоляции.
8 февраля, 14:35Скорость распространения нового коронавируса
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 142 тысяч человек в 135 странах, большинство выздоровели, более 5,3 тысячи человек скончались.