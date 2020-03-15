Двух жителей Славянска госпитализировали и проверяют на коронавирус

КИЕВ, 15 мар - РИА Новости. Двое жителей украинского Двое жителей украинского Славянска госпитализированы в инфекционное отделение города Константиновка с подозрением на коронавирусную инфекцию

По последним данным Минздрава, на Украине с начала 2020 года подтверждены три случая заражения COVID-19. В пятницу министерство сообщило о первом случае смерти из-за нового коронавируса.

"Вчера, 14 марта, двое жителей нашего города были госпитализированы в инфекционное отделение в городе Константиновка с подозрением на инфекцию, вызванную вирусом COVID-19. Биоматериал отправлен для лабораторных исследований в города. Их результаты ожидаются в понедельник, 16 марта", - информирует пресс-служба городского совета Славянска.

Медики уже начали поиск людей, с которыми контактировали госпитализированные, для последующей их изоляции.