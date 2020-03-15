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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-03-15T12:01+0300
https://ria.ru/20200315/1568624516.html
В Сирию за сутки вернулись более 950 беженцев из Иордании и Ливана
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РИА Новости

В Сирию за сутки вернулись более 950 беженцев из Иордании и Ливана

12:01 15.03.2020
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© Фото : SANAДамаск, Сирия
Дамаск, Сирия
© Фото : SANA
Дамаск, Сирия. Архивное фото
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Более 950 беженцев вернулись в Сирию с территории иностранных государств за минувшие сутки, говорится в информационном бюллетене российского центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев.
"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратились 956 беженцев, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" – 127 человек (женщин – 38, детей – 65), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 829 человек (женщин – 249, детей – 423)", - говорится в тексте бюллетеня.
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Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ ("Исламское государство")* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
* Запрещенная в России террористическая группировка.
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