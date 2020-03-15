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Военнослужащие Сирийской арабской армии в провинции Идлиб
Обострение ситуации в Идлибе
2020-03-15T11:59+0300
https://ria.ru/20200315/1568624442.html
Россия зафиксировала в Сирии шесть нарушений перемирия за сутки
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/06/1568235389_0:0:3106:1748_1036x0_80_0_0_5b3c24a1a116ba8c5e37da14db8c1b94.jpg
РИА Новости

Россия зафиксировала в Сирии шесть нарушений перемирия за сутки

11:59 15.03.2020
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© Фото : SANAВоеннослужащие в Сирии
Военнослужащие в Сирии
© Фото : SANA
Военнослужащие в Сирии. Архивное фото
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Россия в составе совместной российско-турецкой комиссии по фактам нарушения перемирия в Сирии за сутки зафиксировала шесть нарушений, сообщается в бюллетене Минобороны РФ на его сайте.
"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано шесть фактов открытия огня в провинциях: Идлиб – три, Латакия – три. Турецкой частью представительства не зафиксировано фактов открытия огня", - говорится в сообщении.
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Добавляется, что в течение суток Центр провел две гуманитарные акции в Хамбушии провинции Латакия, где выдал 350 продовольственных наборов общим весом более двух с половиной тонн, и в провинции Эль-Хусейния провинции Дейр-эз-Зор, где выдано 375 продовольственных наборов общим весом более двух тонн.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
* Террористическая организация, запрещена в России
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