Россия зафиксировала в Сирии шесть нарушений перемирия за сутки

МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Россия в составе совместной российско-турецкой комиссии по фактам нарушения перемирия в Сирии за сутки зафиксировала шесть нарушений, сообщается в бюллетене Минобороны РФ на его сайте.
"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано шесть фактов открытия огня в провинциях: Идлиб – три, Латакия – три. Турецкой частью представительства не зафиксировано фактов открытия огня", - говорится в сообщении.
Добавляется, что в течение суток Центр провел две гуманитарные акции в Хамбушии провинции Латакия, где выдал 350 продовольственных наборов общим весом более двух с половиной тонн, и в провинции Эль-Хусейния провинции Дейр-эз-Зор, где выдано 375 продовольственных наборов общим весом более двух тонн.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
* Террористическая организация, запрещена в России