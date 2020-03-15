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2020-03-15T11:58+0300
https://ria.ru/20200315/1568624406.html
Правительство Литвы объявило карантин из-за коронавируса
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РИА Новости

Правительство Литвы объявило карантин из-за коронавируса

11:58 15.03.2020
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© Depositphotos / proslgnВид на город Вильнюс
Вид на город Вильнюс
© Depositphotos / proslgn
Вид на город Вильнюс. Архивное фото
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Карантин вводится на всей территории Литвы с 16 по 30 марта из-за ситуации с коронавирусом, сообщает правительство страны.
"Принимая во внимание ситуацию с распространением коронавируса, правительство в ходе внеочередного заседания постановило объявить карантин на всей территории Литовской Республики. Длительность режима карантина – с 00 часов 16 марта до 24 часов 30 марта. Горячая линия коронавируса – 1808", - сообщает правительство.
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В связи с введением карантина Литву запрещается посещать иностранцам за исключением "водителей и членов экипажей при осуществлении коммерческих и международных грузоперевозок, лиц, имеющих право на проживание в Литовской Республике, лиц, обладающих иммунитетами и привилегиями в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях 1961 года и Венской конвенцией о консульских сношениях 1963 года, и лиц, служащих в военных подразделениях НАТО и стран НАТО, их обслуживающего персонала и членов их семей".
В сообщении отмечается, что до 00.00 19 марта разрешается транзит лиц, возвращающихся в государство своего проживания, через территорию Литвы без обязательной остановки.
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Гражданам страны запрещается покидать территорию страны "за исключением случаев, когда они возвращаются в место своего проживания, отправляются на свое место работы, а также с разрешения руководителя Службы охраны государственной границы при министерстве внутренних дел Литовской Республики или уполномоченного им лица". Междугороднее и пригородное пассажирское сообщение будет ограничено, занятть сидячее место разрешается только на расстоянии не менее одного метра. Транспортные средства должны дезинфицироваться на начальных и конечных остановках каждого маршрута.
В государственных и муниципальных учреждениях на фоне карантина сотрудники должны работать удаленно за исключением особых случаев. Частному сектору рекомендуется работать в такой же форме организации труда.
На фоне ситуации с коронавирусом в стране запрещается посещение культурных, развлекательных, досуговых и спортивных учреждений. Вводится запрет на все мероприятия и собрания в закрытых помещениях и на открытом воздухе. Также запрещается деятельность оздоровительных центров, санаториев, центров отдыха, за исключением предоставления индивидуальных реабилитационных услуг.
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В связи с карантином не будут работать рестораны, кафе, бары, ночные клубы и другие развлекательные места, за исключением, когда пища готовится на вынос. Не будут работать торгово-развлекательные центры и магазины, за исключением продуктовых, ветеринарных магазинов, аптек и магазинов оптики. Продовольственные рынки также продолжат работу.
В сфере здравоохранения также будут введены ограничения. Все необязательные меры в сфере общественного здоровья будут перенесены.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 142 тысяч человек в 135 странах, большинство выздоровели, более 5,3 тысячи человек скончались.
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Коронавирус COVID-19ЛитваВ мире
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