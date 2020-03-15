Синоптики призвали не ждать весеннего тепла в Москве до конца марта

Так, по данным синоптиков, со вторника в столице будет облачно. В дневное время суток ожидается дождь, по ночам — снег, возможно образование гололедицы.
Столбики термометра будут показывать от минус трех до плюс двух градусов ночью и от плюс одного до плюс шести градусов днем. В среду метеорологи прогнозируют кратковременный всплеск тепла — на три-четыре градуса выше нормы, однако к выходным в Москве снова похолодает.
"Рассчитывать на наступление метеорологической весны пока не приходится, и вторая половина марта не будет такой комфортной, как начало весны", — заключили специалисты центра "Фобос".
10 марта, 06:33Синоптики предупредили, что весна пришла еще не окончательно