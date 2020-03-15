Синоптики призвали не ждать весеннего тепла в Москве до конца марта

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Метеорологи центра " . Метеорологи центра " Фобос " рассказали, какой будет погода в Москве до конца марта.

Так, по данным синоптиков, со вторника в столице будет облачно. В дневное время суток ожидается дождь, по ночам — снег, возможно образование гололедицы.

Столбики термометра будут показывать от минус трех до плюс двух градусов ночью и от плюс одного до плюс шести градусов днем. В среду метеорологи прогнозируют кратковременный всплеск тепла — на три-четыре градуса выше нормы, однако к выходным в Москве снова похолодает.