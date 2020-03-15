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Синоптики призвали не ждать весеннего тепла в Москве до конца марта
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РИА Новости

Синоптики призвали не ждать весеннего тепла в Москве до конца марта

11:55 15.03.2020 (обновлено: 14:18 15.03.2020)
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© РИА Новости / Артем Житенев / Перейти в фотобанкСнегопад в Москве
Снегопад в Москве
© РИА Новости / Артем Житенев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Метеорологи центра "Фобос" рассказали, какой будет погода в Москве до конца марта.
Так, по данным синоптиков, со вторника в столице будет облачно. В дневное время суток ожидается дождь, по ночам — снег, возможно образование гололедицы.
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Столбики термометра будут показывать от минус трех до плюс двух градусов ночью и от плюс одного до плюс шести градусов днем. В среду метеорологи прогнозируют кратковременный всплеск тепла — на три-четыре градуса выше нормы, однако к выходным в Москве снова похолодает.
"Рассчитывать на наступление метеорологической весны пока не приходится, и вторая половина марта не будет такой комфортной, как начало весны", — заключили специалисты центра "Фобос".
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ПогодаЦентр "Фобос"МоскваВеснаОбщество
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