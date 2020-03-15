Иран перенес второй тур парламентских выборов из-за коронавируса

ТЕГЕРАН, 15 мар – РИА Новости. Иран перенес второй тур парламентских выборов на сентябрь из-за коронавируса , сообщил официальный представитель Совета по охране конституции Аббас Али Кадходаи.

"С учетом ситуации в стране, борющейся с коронавирусом, уважаемый министр внутренних дел предложил поменять дату проведения второго тура выборов в парламент с 17 апреля на сентябрь 2020. Из двух предложенных дат – 11 или 18 сентября – Совет по охране конституции согласился на проведение второго тура выборов 11 сентября", - написал Аббас Али Кадходаи в Twitter.

Голосование на парламентских выборах в Иране прошло 21 февраля, за 290 депутатских кресел боролись более 7 тысяч человек. Абсолютное большинство ожидаемо получили консерваторы, по оценкам экспертов - более 200 мест, точное распределение депутатских кресел станет известно позже (в ряде округов пройдет второй тур).

Сообщалось об одиннадцати таких избирательных округах, где должен пройти второй тур выборов.