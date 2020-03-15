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Иран перенес второй тур парламентских выборов из-за коронавируса
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РИА Новости

Иран перенес второй тур парламентских выборов из-за коронавируса

11:52 15.03.2020
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© РИА Новости / Антон БыстровПарламентские выборы в Иране. Избирательный участок в мечети Имамзаде Салех
Парламентские выборы в Иране. Избирательный участок в мечети Имамзаде Салех
© РИА Новости / Антон Быстров
Парламентские выборы в Иране. Избирательный участок в мечети Имамзаде Салех. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 15 мар – РИА Новости. Иран перенес второй тур парламентских выборов на сентябрь из-за коронавируса, сообщил официальный представитель Совета по охране конституции Аббас Али Кадходаи.
"С учетом ситуации в стране, борющейся с коронавирусом, уважаемый министр внутренних дел предложил поменять дату проведения второго тура выборов в парламент с 17 апреля на сентябрь 2020. Из двух предложенных дат – 11 или 18 сентября – Совет по охране конституции согласился на проведение второго тура выборов 11 сентября", - написал Аббас Али Кадходаи в Twitter.
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Голосование на парламентских выборах в Иране прошло 21 февраля, за 290 депутатских кресел боролись более 7 тысяч человек. Абсолютное большинство ожидаемо получили консерваторы, по оценкам экспертов - более 200 мест, точное распределение депутатских кресел станет известно позже (в ряде округов пройдет второй тур).
Сообщалось об одиннадцати таких избирательных округах, где должен пройти второй тур выборов.
За два дня до выборов 21 февраля власти Ирана сообщили о первых случаях коронавируса. На данный момент зафиксировано более 12,7 тысячи случаев заражения коронавирусом, из них - 611 со смертельным исходом.
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Коронавирус COVID-19ИранВ мире
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