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РЖД сообщили об отмене поездов между Россией и Латвией
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РИА Новости

РЖД сообщили об отмене поездов между Россией и Латвией

11:51 15.03.2020 (обновлено: 13:24 15.03.2020)
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© РИА Новости / Илья Тимин / Перейти в фотобанкПоезд
Поезд
© РИА Новости / Илья Тимин
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Поезд. Архивное фото
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Курсирование поездов между Россией и Латвией прекращается с 15 марта из-за ситуации с коронавирусом, сообщает РЖД.
"В соответствии с уведомлением ГАО "Latvijas dzelzceļš" (Латвийские ж.д.) о закрытии железнодорожного движения с 17 марта в целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) до особых указаний приостанавливается курсирование международных пассажирских поездов. О возобновлении движения будет объявлено дополнительно", - говорится в сообщении.
Таким образом, приостанавливается курсирование международного пассажирского поезда 2/1 Рига – Москва и беспересадочных вагонов Рига – Санкт-Петербург, начиная с рейсов из Риги, отправлением с 15 марта, отправлением из Москвы и Санкт-Петербурга – с 16 марта.
Неиспользованные билеты в отмененные поезда можно будет вернуть без взимания дополнительных плат и сборов. За возвратом денежных средств пассажирам необходимо обращаться в любую железнодорожную кассу на территории государства приобретения билета. Электронные проездные документы пассажиры могут сдать с помощью веб-ресурсов, через которые они были оформлены.
Ранее из-за ситуации с коронавирусом были отменены поезда в сообщении с Китаем, КНДР, Италией, Монголией, Чехией, Польшей, Францией, Германией, Украиной и Молдавией.
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