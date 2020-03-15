РЖД сообщили об отмене поездов между Россией и Латвией

МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Курсирование поездов между Россией и Курсирование поездов между Россией и Латвией прекращается с 15 марта из-за ситуации с коронавирусом , сообщает РЖД.

"В соответствии с уведомлением ГАО "Latvijas dzelzceļš" (Латвийские ж.д.) о закрытии железнодорожного движения с 17 марта в целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) до особых указаний приостанавливается курсирование международных пассажирских поездов. О возобновлении движения будет объявлено дополнительно", - говорится в сообщении.

Таким образом, приостанавливается курсирование международного пассажирского поезда 2/1 Рига – Москва и беспересадочных вагонов Рига – Санкт-Петербург, начиная с рейсов из Риги, отправлением с 15 марта, отправлением из Москвы и Санкт-Петербурга – с 16 марта.

Неиспользованные билеты в отмененные поезда можно будет вернуть без взимания дополнительных плат и сборов. За возвратом денежных средств пассажирам необходимо обращаться в любую железнодорожную кассу на территории государства приобретения билета. Электронные проездные документы пассажиры могут сдать с помощью веб-ресурсов, через которые они были оформлены.