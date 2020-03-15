Минздрав дал рекомендации по лечению гриппа и простуды

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. При простуде и гриппе ни в коем случае нельзя употреблять алкоголь, так как он негативно влияет на организм и ослабляет иммунную систему, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения России.
"Ни в коем случае при простуде и гриппе не употребляйте алкоголь, тем более не лечитесь им. Дело в том, что алкоголь и его основная составляющая — ацетальдегид — имеют очень большое негативное влияние на организм. Во-первых, алкоголь действует на сердечно-сосудистую систему, вызывает тахикардию и повышение артериального давления. Нередко прием даже небольших доз алкоголя может привести к тахикардии и аритмии, что может иметь очень печальные последствия", — сказала главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России Оксана Драпкина, которую цитирует пресс-служба.
Она отметила, что даже небольшие дозы алкоголя приводят к снижению уровня витамина В12, который крайне необходим для поддержания основных функций организма.
"Я уже не говорю о том, что алкоголь является очень мощным иммуносупрессором, то есть серьезно ослабляет иммунитет. Трудно переоценить роль иммунной системы в победе над инфекционными, в том числе вирусными заболеваниями", — подчеркнула Драпкина.
Она добавила, что при первых симптомах гриппа или ОРВИ обязательно надо обратиться к врачу, чтобы он назначил правильное лечение.