Минздрав дал рекомендации по лечению гриппа и простуды

"Ни в коем случае при простуде и гриппе не употребляйте алкоголь, тем более не лечитесь им. Дело в том, что алкоголь и его основная составляющая — ацетальдегид — имеют очень большое негативное влияние на организм. Во-первых, алкоголь действует на сердечно-сосудистую систему, вызывает тахикардию и повышение артериального давления. Нередко прием даже небольших доз алкоголя может привести к тахикардии и аритмии, что может иметь очень печальные последствия", — сказала главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России Оксана Драпкина, которую цитирует пресс-служба.