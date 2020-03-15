Крупный ереванский ТЦ закроют на неделю из-за коронавируса

ЕРЕВАН, 15 мар – РИА Новости. Действующий в столице Армении крупный торговый центр Yerevan Mall приостановит свою деятельность с понедельника на неделю из-за коронавируса, сообщается на странице ТЦ в Facebook.
"Следя за официальными новостями о коронавирусе … принято решение о временно закрытии Yerevan Mall с 16 по 23 марта", - говорится в сообщении. Отмечается, что не будут работать также действующие на территории ТЦ кинотеатр и развлекательный центр.
"Будет работать лишь супермаркет Carrefour, чтобы не ограничивать торговлю продовольствием и другими необходимыми товарами", - отмечается в сообщении.
По последним данным армянских властей, в стране подтверждены 20 случаев нового коронавируса.
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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 140 тысяч человек в 129 странах, большинство выздоровели, но более 5,3 тысячи скончались.