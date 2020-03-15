Российские и турецкие военные начали первое патрулирование в Идлибе

В Москве 5 марта прошли переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана в связи с обострением ситуации в сирийской провинции Идлиб. По итогам встречи был принят совместный документ. Стороны подтвердили приверженность "астанинскому" формату и объявили о введении режима прекращения огня с полуночи пятницы, а также договорились о совместном патрулировании трассы М4. Предполагается, что со временем движение автомобилей простых граждан по ней возобновится.