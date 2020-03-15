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Военнослужащие Сирийской арабской армии в провинции Идлиб
Обострение ситуации в Идлибе
2020-03-15T11:45+0300
https://ria.ru/20200315/1568624045.html
Российские и турецкие военные начали первое патрулирование в Идлибе
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568153784_0:247:2826:1837_1036x0_80_0_0_ad905941d4271387cff773b319c507e5.jpg
РИА Новости

Российские и турецкие военные начали первое патрулирование в Идлибе

11:43 15.03.2020 (обновлено: 11:45 15.03.2020)
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© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанкПатруль российской военной полиции в районе освобожденного от боевиков города Саракеб в провинции Идлиб
Патруль российской военной полиции в районе освобожденного от боевиков города Саракеб в провинции Идлиб
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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Патруль российской военной полиции в районе освобожденного от боевиков города Саракеб в провинции Идлиб. Архивное фото
САРАКИБ (Сирия), 15 мар - РИА Новости. Российские и турецкие военные начали первое совместное патрулирование трассы М-4 в сирийском Идлибе в рамках договоренностей между лидерами России и Турции 5 марта в Москве.
В первом совместном патрулировании 15 марта от России участвует взвод военной полиции на бронетехнике. Организует патрулирование совместный российско-турецкий координационный центр.
Совместный патруль начал движение по трассе М-4 от населенного пункта Трумба (два километра западнее Саракиба). В рамках подготовки к совместному российско-турецкому патрулированию трассы М-4 накануне проведена инженерная разведка маршрута патрулирования.
Совместное патрулирование должно не только обеспечить безопасность передвижения мирных граждан по важной для Сирии трассе М-4 (Латакия - Алеппо), но и стать гарантией недопущения возобновления вооруженного конфликта в регионе.
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В Москве 5 марта прошли переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана в связи с обострением ситуации в сирийской провинции Идлиб. По итогам встречи был принят совместный документ. Стороны подтвердили приверженность "астанинскому" формату и объявили о введении режима прекращения огня с полуночи пятницы, а также договорились о совместном патрулировании трассы М4. Предполагается, что со временем движение автомобилей простых граждан по ней возобновится.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что российско-турецкие договоренности должны привести к постоянному прекращению огня в Сирии.
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2012006
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