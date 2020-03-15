Белорусская железная дорога остановила движение поездов через Украину

"В связи с ситуацией, вызванной коронавирусом COVID-19, Украиной принято решение о закрытии международного железнодорожного сообщения. На основании этого факта временно приостанавливается курсирование поездов, беспересадочных и прицепных вагонов: №32/31 Киев-Рига, а также прицепного вагона Минск-Рига; №53/54 Киев/Харьков-Санкт-Петербург; №86/85 Минск-Киев; №94/93 Минск-Одесса; №100/99 Минск-Запорожье, а также беспересадочных вагонов Минск-Кишинев; №361/362 Кишинев-Санкт-Петербург, а также беспересадочных вагонов Гродно-Санкт-Петербург; №371/372 Могилев-Львов, а также прицепных вагонов Барановичи-Львов и Минск-Могилев; №856/855 Гомель-Сновск; №6390/6389 Сарны-Горынь-Здолбунов; №6309/6310 и №6315/6316 Ковель-Хотислав", - говорится в сообщении, размещенном в воскресенье на сайте БЖД.

Кроме того, по ее данным, изменяется маршрут движения приграничных поездов по маршруту Барановичи-Удрицк-Барановичи и Брест-Заболотье-Брест. Как отметили в БЖД, отменяются и временно курсировать не будут поезд №31/32 Киев-Рига отправлением из Киева с 16 марта и отправлением из Риги с 17 марта, прицепной вагон Минск-Рига отправлением из Минска и Риги 17 марта; поезд №54/53 Киев/Харьков-Санкт‑Петербург отправлением из Киева и Харькова с 15 марта, отправлением из Санкт-Петербурга с 16 марта; поезд №86/85 Минск-Киев отправлением из Минска с 15 марта и отправлением из Киева с 16 марта; поезд №94/93 Минск-Одесса отправлением из Минска с 17 марта и отправлением из Одессы с 18 марта; поезд №100/99 Минск-Запорожье отправлением из Минска с 16 марта и отправлением из Запорожья с 18 марта; поезда №856/855 Гомель-Сновск-Гомель отправлением из Гомеля и Сновска с 21 марта; поезд №361/362 Кишинев-Санкт-Петербург, отправлением из Кишинева с 15 марта и отправлением из Санкт-Петербурга с 17 марта; беспересадочные вагоны в сообщении Гродно-Санкт-Петербург, курсирующие в составах поездов №26/362 отправлением из Гродно с 16 марта; беспересадочные вагоны в сообщении Гродно-Санкт-Петербург курсирующие в составах поездов №83/7/25 отправлением из Санкт-Петербурга с 17 марта и ряд других.