Турецкие военные прибыли для совместного патрулирования в Идлибе

13 марта, 18:55Перемирие в Идлибе: о чем договорились Россия и Турция
Патруль должен начать движение по трассе М-4 от населенного пункта Трумба (два километра западнее Саракиба). Совместное патрулирование должно не только обеспечить безопасность передвижения мирных граждан по важной для Сирии трассе М-4 (Латакия - Алеппо), но и стать гарантией недопущения возобновления вооруженного конфликта в регионе.
В Москве 5 марта прошли переговоры лидеров России и Турции в связи с обострением ситуации в сирийской провинции Идлиб. По итогам встречи был принят совместный документ. Стороны подтвердили приверженность "астанинскому" формату и объявили о введении режима прекращения огня с полуночи пятницы. Стороны договорились о совместном патрулировании трассы М4. Предполагается, что со временем движение автомобилей простых граждан по ней возобновится.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что российско-турецкие договорённости должны привести к постоянному прекращению огня в Сирии.
В четверг и пятницу в Анкаре прошли переговоры делегаций министерств обороны Турции и России, где стороны обсудили практическое воплощение договоренностей президентов РФ и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана. По итогам переговоров глава минобороны Турции Хулуси Акар подтвердил, что совместное патрулирование военными РФ и Турции начнется в воскресенье, 15 марта. Он заявил также, что переговоры прошли в позитивном и конструктивном ключе.