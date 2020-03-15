Турецкие военные прибыли для совместного патрулирования в Идлибе

САРАКИБ (Сирия), 15 мар - РИА Новости. Турецкие военные прибыли к месту сбора на западной окраине города Турецкие военные прибыли к месту сбора на западной окраине города Саракиб , чтобы провести совместное с российскими военными патрулирование на участке трассы М-4 в сирийской провинции Идлиб

Патрулирование планируется провести в рамках договоренностей между лидерами России Турции 5 марта в Москве. В первом совместном патрулировании 15 марта от России примет участие взвод военной полиции на бронетехнике. Организует патрулирование совместный российско-турецкий координационный центр.

Патруль должен начать движение по трассе М-4 от населенного пункта Трумба (два километра западнее Саракиба). Совместное патрулирование должно не только обеспечить безопасность передвижения мирных граждан по важной для Сирии трассе М-4 (Латакия - Алеппо), но и стать гарантией недопущения возобновления вооруженного конфликта в регионе.

В Москве 5 марта прошли переговоры лидеров России и Турции в связи с обострением ситуации в сирийской провинции Идлиб. По итогам встречи был принят совместный документ. Стороны подтвердили приверженность "астанинскому" формату и объявили о введении режима прекращения огня с полуночи пятницы. Стороны договорились о совместном патрулировании трассы М4. Предполагается, что со временем движение автомобилей простых граждан по ней возобновится.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что российско-турецкие договорённости должны привести к постоянному прекращению огня в Сирии.