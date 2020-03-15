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Военнослужащие Сирийской арабской армии в провинции Идлиб
Обострение ситуации в Идлибе
2020-03-15T11:38+0300
https://ria.ru/20200315/1568623920.html
Турецкие военные прибыли для совместного патрулирования в Идлибе
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/02/1b/1565283610_0:224:3072:1952_1036x0_80_0_0_d9c27b95e18be75ef57fd7122b016dcc.jpg
РИА Новости

Турецкие военные прибыли для совместного патрулирования в Идлибе

11:38 15.03.2020
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© AP Photo / Ghaith AlsayedТурецкий военный конвой в провинции Идлиб
Турецкий военный конвой в провинции Идлиб
© AP Photo / Ghaith Alsayed
Турецкий военный конвой в провинции Идлиб. Архивное фото
САРАКИБ (Сирия), 15 мар - РИА Новости. Турецкие военные прибыли к месту сбора на западной окраине города Саракиб, чтобы провести совместное с российскими военными патрулирование на участке трассы М-4 в сирийской провинции Идлиб.
Патрулирование планируется провести в рамках договоренностей между лидерами России и Турции 5 марта в Москве. В первом совместном патрулировании 15 марта от России примет участие взвод военной полиции на бронетехнике. Организует патрулирование совместный российско-турецкий координационный центр.
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Патруль должен начать движение по трассе М-4 от населенного пункта Трумба (два километра западнее Саракиба). Совместное патрулирование должно не только обеспечить безопасность передвижения мирных граждан по важной для Сирии трассе М-4 (Латакия - Алеппо), но и стать гарантией недопущения возобновления вооруженного конфликта в регионе.
В Москве 5 марта прошли переговоры лидеров России и Турции в связи с обострением ситуации в сирийской провинции Идлиб. По итогам встречи был принят совместный документ. Стороны подтвердили приверженность "астанинскому" формату и объявили о введении режима прекращения огня с полуночи пятницы. Стороны договорились о совместном патрулировании трассы М4. Предполагается, что со временем движение автомобилей простых граждан по ней возобновится.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что российско-турецкие договорённости должны привести к постоянному прекращению огня в Сирии.
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В четверг и пятницу в Анкаре прошли переговоры делегаций министерств обороны Турции и России, где стороны обсудили практическое воплощение договоренностей президентов РФ и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана. По итогам переговоров глава минобороны Турции Хулуси Акар подтвердил, что совместное патрулирование военными РФ и Турции начнется в воскресенье, 15 марта. Он заявил также, что переговоры прошли в позитивном и конструктивном ключе.
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Обострение ситуации в ИдлибеСаракибРоссияВойна в СирииИдлиб (мухафаза)ТурцияСирияВ мире
Популярные комментарии
Местные жители и ополченцы против российского присутствия. Поэтому граждане Идлиба заблокировали трассу м4 и будут забрасывать российскую колонну, а турки местных жителей не будут трогать, так как это их право!!! И в случае ответа от русского патруля, турки разнесут его в щепки!!! Как панцири с1 которых сожгли 8 штук!!!
15 марта, 11:58
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Турки прибыли для выгуливание военных РФ
15 марта, 11:55
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