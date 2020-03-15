Под Иркутском арестовали обвиняемого в убийстве ребенка

На Ямале спустя 20 лет раскрыли жестокие убийства женщин и ребенка

На Ямале спустя 20 лет раскрыли жестокие убийства женщин и ребенка

"Пока его знакомые распивали алкоголь, мужчина увел девочку в лес, где убил ее, закопал тело и скрылся с места преступления", - говорится в сообщении.