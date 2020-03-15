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Под Иркутском арестовали обвиняемого в убийстве ребенка
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РИА Новости

Под Иркутском арестовали обвиняемого в убийстве ребенка

11:37 15.03.2020
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова Эмблема на форме сотрудника полиции
Эмблема на форме сотрудника полиции
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Эмблема на форме сотрудника полиции. Архивное фото
ИРКУТСК, 15 мар – РИА Новости. По обвинению в убийстве 4-летней девочки, совершенном в 2004 году в Иркутской области, арестован 41-летний мужчина, сообщает СУСК РФ по Иркутской области.
"В Иркутской области арестован обвиняемый в убийстве малолетней девочки, совершенном в 2004 году. 41-летнему жителю Слюдянского района предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего)", - говорится в сообщении.
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Девочка пропала с территории базы отдыха "Утулик" летом 2004 года. Следствие было возобновлено в ходе изучения сотрудниками СК уголовных дел прошлых лет. Совместно с сотрудниками уголовного розыска ГУМВД России по Иркутской области удалось установить местонахождение ключевых свидетелей. После их допроса была установлена причастность обвиняемого к исчезновению ребенка. Мужчина задержан. Из материалов дела следует, что в компании своих друзей 24 июня 2004 года он поехал на турбазу "Утулик". По пути компании встретился потерявшийся ребенок. Его посадили в салон автомобиля и поехали в лес.
"Пока его знакомые распивали алкоголь, мужчина увел девочку в лес, где убил ее, закопал тело и скрылся с места преступления", - говорится в сообщении.
Отмечается, что обвиняемый дал признательные показания.
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