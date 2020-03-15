В Кузбассе выявили контактировавших с заболевшими коронавирусом

КЕМЕРОВО, 15 мар - РИА Новости. Девять человек в Кузбассе, контактировавших с заболевшими коронавирусной инфекцией, а также общавшимися с контактными, находятся под наблюдением врачей, ни у кого из них пока диагноз коронавируса не подтвердился, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента охраны здоровья населения Кемеровской области.
"Четверо контактных с заболевшими – в Новокузнецке, еще пятеро общались с этими четырьмя контактировавшими. Всего девять человек находятся под медицинским наблюдением. Ни у кого из них диагноз коронавируса на данный момент не подтвердился", – сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента охраны здоровья населения Кемеровской области.
Как сообщается в Telegram-канале правительства Кузбасса "Коронавирус в Кузбассе", состояние госпитализированных с подтвержденных диагнозом коронавируса за минувшие сутки без отрицательной динамики.
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