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В Кузбассе выявили контактировавших с заболевшими коронавирусом
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РИА Новости

В Кузбассе выявили контактировавших с заболевшими коронавирусом

11:26 15.03.2020
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкДверь помещения отдельного режимного корпуса
Дверь помещения отдельного режимного корпуса
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Дверь помещения отдельного режимного корпуса. Архивное фото
КЕМЕРОВО, 15 мар - РИА Новости. Девять человек в Кузбассе, контактировавших с заболевшими коронавирусной инфекцией, а также общавшимися с контактными, находятся под наблюдением врачей, ни у кого из них пока диагноз коронавируса не подтвердился, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента охраны здоровья населения Кемеровской области.
Ранее сообщалось, что в Кемерово выявлены два пациента, зараженных коронавирусной инфекцией, которые прилетели из Италии. Еще четверо контактных находились под медицинским наблюдением.
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"Четверо контактных с заболевшими – в Новокузнецке, еще пятеро общались с этими четырьмя контактировавшими. Всего девять человек находятся под медицинским наблюдением. Ни у кого из них диагноз коронавируса на данный момент не подтвердился", – сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента охраны здоровья населения Кемеровской области.
Как сообщается в Telegram-канале правительства Кузбасса "Коронавирус в Кузбассе", состояние госпитализированных с подтвержденных диагнозом коронавируса за минувшие сутки без отрицательной динамики.
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