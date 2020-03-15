В Москве на МЦД-2 поезд насмерть сбил человека

Человек сбит насмерть на железнодорожной платформе Трикотажная второго Московского центрального диаметра (МЦД-2) на северо-западе, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.

По предварительным данным транспортного управления МВД по ЦФО, мужчина пытался пересечь пути в неустановленном месте перед приближающимся электропоездом. Следственные органы Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК начали доследственную проверку по факту его гибели.