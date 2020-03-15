В Москве на МЦД-2 поезд насмерть сбил человека

МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Человек сбит насмерть на железнодорожной платформе Трикотажная второго Московского центрального диаметра (МЦД-2) на северо-западе Москвы, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"Сбит человек - погиб", - говорится в сообщении.
Отмечается, что задержка в движении поездов составляет 25 минут.
По предварительным данным транспортного управления МВД по ЦФО, мужчина пытался пересечь пути в неустановленном месте перед приближающимся электропоездом. Следственные органы Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК начали доследственную проверку по факту его гибели.
Как сообщила представитель транспортного управления Елена Марковская, личность погибшего устанавливается. "На месте происшествия работает следственно-оперативная группа", - сказала РИА Новости Марковская.
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