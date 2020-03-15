Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-03-15T12:39+0300
https://ria.ru/20200315/1568623625.html
В Москве на МЦД-2 поезд насмерть сбил человека
https://cdn24.img.ria.ru/images/156350/83/1563508350_0:170:3231:1987_1036x0_80_0_0_219d5fccdc62a7dbdd656f0722c7d47a.jpg
РИА Новости

В Москве на МЦД-2 поезд насмерть сбил человека

11:25 15.03.2020 (обновлено: 12:39 15.03.2020)
10455
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкРабота Московских центральных диаметров
Работа Московских центральных диаметров
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Работа Московских центральных диаметров. Архивное фото
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Человек сбит насмерть на железнодорожной платформе Трикотажная второго Московского центрального диаметра (МЦД-2) на северо-западе Москвы, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"Сбит человек - погиб", - говорится в сообщении.
Отмечается, что задержка в движении поездов составляет 25 минут.
По предварительным данным транспортного управления МВД по ЦФО, мужчина пытался пересечь пути в неустановленном месте перед приближающимся электропоездом. Следственные органы Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК начали доследственную проверку по факту его гибели.
Как сообщила представитель транспортного управления Елена Марковская, личность погибшего устанавливается. "На месте происшествия работает следственно-оперативная группа", - сказала РИА Новости Марковская.
Автомобили скорой медицинской помощи
10 марта, 10:14
В Ростове-на-Дону водитель сбил трех пешеходов
0301726
Обсудить 1
Московские центральные диаметры (МЦД)МоскваПроисшествия
Рекомендуем
Самолет в небе
Летевший из США борт запросил срочную посадку на Камчатке, но не сел
Борщ
Украинский шеф-повар назвал главную ошибку при приготовлении борща
Врачи скорой медицинской помощи доставили пациента с подозрением на коронавирус в больницу в Коммунарке
Главный пульмонолог России назвал этапы заражения коронавирусом
Президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии МВД России. 9 марта 2017
Путин подписал закон о поправках в Конституцию
Бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк
Названа причина госпитализации Арсения Яценюка
Бокс пробоподготовки в микробиологической лаборатории
Трое россиян заразились коронавирусом на территории страны
Мужчина умоляет о прощении
Названы знаки зодиака, которые не любят просить прощения
Оперная певица Любовь Казарновская
"Разбомбить всех": Любовь Казарновская оценила вокальные данные звезд
Дубай, ОАЭ
ОАЭ перестанут выдавать любые визы с 17 марта
Стоп-кадр из клипа на песню Uno группы Little Big
Танцор из клипа Little Big восхитил иностранных блогеров и СМИ
Врачи скорой медицинской помощи доставили пациента с подозрением на коронавирус в больницу в Коммунарке
В России за сутки выявили 14 случаев заражения коронавирусом
Водители договариваются во время аварии
Тариф по справедливости: Госдума меняет принципы ОСАГО
Медицинский персонал в защитных масках помогает пациентам в больнице Spedali Civili в городе Брешиа, Италия
ВОЗ объяснила высокую смертность от коронавируса в Италии
Вид на площадь Независимости в Киеве
Феноменальный рост: Украина посрамила международное агентство
Иконка мессенджера WhatsApp на экране смартфона
WhatsApp объявил о запуске новой функции
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
21:25Премьер Армении сообщил о первом излечившемся от коронавируса пациенте
21:22"Яндекс" запустил онлайн-карту распространения коронавируса
21:06У Нетаньяху не нашли коронавирус
21:04Трамп хочет помиловать своего бывшего советника Флинна
21:04Части испанской армии привлекли для обеспечения режима карантина
20:53Число заразившихся коронавирусом в Эстонии выросло до 171 человека
20:51Число погибших от коронавируса в штате Нью-Йорк достигло трех человек
20:46У зампредседателя правительства Каталонии обнаружили коронавирус
20:42Колумбия ограничит въезд иностранцев в страну из-за коронавируса
20:21В Госдуме отменили слушания о сохранении исторической памяти
20:21Наргиз пошлет Дробыша "дальше, чем Фадеева", заявил ее экс-директор
20:13В Италии от коронавируса за сутки умерли 368 человек
20:12Глава Минздрава Украины призвал ограничить передвижение внутри страны
20:08В Германии за сутки коронавирус подтвердили у почти 1,4 тысячи человек
20:07Возвращающиеся из Италии граждане Армении пытались избежать карантина
19:55Минобрнауки рекомендовало вузам перейти на дистанционное обучение
19:51В Москве появится новое оборудование для диагностики коронавируса
19:50Украина вводит ограничения в пунктах пропуска, заявили в ДНР
19:38Жители Дербента на митинге сломали ворота старейшей мечети России
19:31В Греции зафиксировали еще 103 случая заболевания коронавирусом
Лента новостейМолния