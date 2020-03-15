В полярный город Дудинка возобновили подачу электроэнергии

КРАСНОЯРСК, 15 мар - РИА Новости. Подача электроэнергии в полярном городе Дудинка возобновлена после полного отключения, сообщили журналистам в пресс-службе управления МЧС Красноярского края.
По уточненной информации мэрии города, в 8.40 (4.40 мск) произошел обрыв на линии электропередачи со стороны Норильска. Была прекращена подача горячей воды и отопления. В региональном главке МЧС сообщили о полном отключении электроэнергии в городе. Котельные и лечебные учреждения переведены на резервные источники питания. Для подключения остальных социально значимых объектов введена в работу передвижная автоматизированная газотурбинная электростанция.
"Электроэнергия восстановлена в полном объеме по штатной схеме. Причина – перехлест проводов из-за ветра", - говорится в сообщении.
В пятницу спасательное ведомство информировало, что на юге Таймырского района ожидаются метель и сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду, местами до 27 метров в секунду.