В полярный город Дудинка возобновили подачу электроэнергии

"Электроэнергия восстановлена в полном объеме по штатной схеме. Причина – перехлест проводов из-за ветра", - говорится в сообщении.

В пятницу спасательное ведомство информировало, что на юге Таймырского района ожидаются метель и сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду, местами до 27 метров в секунду.