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2020-03-15T13:46+0300
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National Interest назвал Су-35 реальной угрозой для истребителей США
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РИА Новости

National Interest назвал Су-35 реальной угрозой для истребителей США

11:18 15.03.2020 (обновлено: 13:46 15.03.2020)
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© РИА Новости / Антон Балашов / Перейти в фотобанкВыступление пилотажной группы "Соколы России" во Владивостоке
Выступление пилотажной группы Соколы России во Владивостоке
© РИА Новости / Антон Балашов
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Американский журнал National Interest назвал российский истребитель Су-35 реальной угрозой для американских самолетов.
В статье подчеркивается, что Су-35 — опасный противник для истребителей ВВС США F-15, F-18 и даже F-35.
Истребитель Су-35
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Американское издание назвало преимущества Су-35 перед F-15EX
В качестве главных преимуществ российского самолета издание выделяет маневренность, превосходящую методы уклонения почти всех существующих истребителей четвертого поколения, и вооружение.
Так, Су-35 оснащен 30-миллиметровой пушкой ГШ-30-1 с 150 снарядами и может нести до восьми тонн вооружения на 12 узлах подвески, в то время как новый американский F-22 имеет всего семь точек для размещения оружия.
Автор статьи отмечает, что благодаря своим характеристикам российский истребитель востребован в других странах. Так, Су-35 уже находится на вооружении у ВВС Китая. Среди потенциальных покупателей Индонезия, Турция, Египет, Алжир, Индия и ОАЭ.
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РоссияВВС СШАF-22F-35Су-35В мире
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