National Interest назвал Су-35 реальной угрозой для истребителей США

В качестве главных преимуществ российского самолета издание выделяет маневренность, превосходящую методы уклонения почти всех существующих истребителей четвертого поколения, и вооружение.

Автор статьи отмечает, что благодаря своим характеристикам российский истребитель востребован в других странах. Так, Су-35 уже находится на вооружении у ВВС Китая. Среди потенциальных покупателей Индонезия, Турция, Египет, Алжир, Индия и ОАЭ.