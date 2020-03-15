National Interest назвал Су-35 реальной угрозой для истребителей США

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Американский журнал National Interest назвал российский истребитель Су-35 реальной угрозой для американских самолетов.
21 февраля, 05:45Американское издание назвало преимущества Су-35 перед F-15EX
В качестве главных преимуществ российского самолета издание выделяет маневренность, превосходящую методы уклонения почти всех существующих истребителей четвертого поколения, и вооружение.
Так, Су-35 оснащен 30-миллиметровой пушкой ГШ-30-1 с 150 снарядами и может нести до восьми тонн вооружения на 12 узлах подвески, в то время как новый американский F-22 имеет всего семь точек для размещения оружия.
Автор статьи отмечает, что благодаря своим характеристикам российский истребитель востребован в других странах. Так, Су-35 уже находится на вооружении у ВВС Китая. Среди потенциальных покупателей Индонезия, Турция, Египет, Алжир, Индия и ОАЭ.
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