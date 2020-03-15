В Грузии предположили выздоровление двух инфицированных коронавирусом

По ее словам, сказать со стопроцентной точностью, что пациенты выздоровели, можно будет после повторного тестирования, результаты которого станут известны в конце дня.

"Мы получили негативный результат от первого теста, но должно пройти второе тестирование в интервале 24 часов. Если результаты повторного теста будут отрицательными, мы скажем, что у нас два выздоровевших пациента",- заявила Езугбая журналистам.