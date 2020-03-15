В Грузии предположили выздоровление двух инфицированных коронавирусом

ТБИЛИСИ, 15 мар – РИА Новости. Медицинский директор тбилисской инфекционной клиники Марина Езугбая заявила, что первичные тесты двух инфицированных коронавирусом пациентов после двухнедельного лечения показали негативный результат на наличие инфекции.
По ее словам, сказать со стопроцентной точностью, что пациенты выздоровели, можно будет после повторного тестирования, результаты которого станут известны в конце дня.
"Мы получили негативный результат от первого теста, но должно пройти второе тестирование в интервале 24 часов. Если результаты повторного теста будут отрицательными, мы скажем, что у нас два выздоровевших пациента",- заявила Езугбая журналистам.
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