В Нидерландах сделали открытие в рамках борьбы с коронавирусом

МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Нидерландские ученые из Университета Утрехта и медицинского центра Эразмус открыли антитело, которое может помочь в борьбе с коронавирусом, сообщает газета Dutch News.
"Важно не давать ложных надежд, но открытие многообещающее", - заявил изданию глава научной группы Беренд-Ян Бош.
Вирусологи, работающие над исследованием, полагают, что такой метод лечения может быть разработан намного быстрее, чем вакцина, однако он более дорогостоящий.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 142 тысяч человек в 135 странах, большинство выздоровели, более 5,3 тысячи человек скончались.
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