Полярный город Дудинка остался без электричества из-за аварии

КРАСНОЯРСК, 15 мар - РИА Новости. Полярный город Полярный город Дудинка на севере Красноярского края остался без электроэнергии из-за обрыва на линии, сообщает региональный главк МЧС

В пятницу спасательное ведомство информировало, что на юге Таймырского района ожидаются метель и сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду, местами до 27 метров в секунду.

"Пятнадцатого марта поступило сообщение об отключении электроэнергии в городе Дудинка. Под отключение попал весь населённый пункт. По предварительной информации, произошёл обрыв высоковольтной линии на участке Норильск-Дудинка", - говорится в сообщении.

По информации ведомства, котельные и лечебные учреждения переведены на резервные источники питания. Для подключения остальных социально значимых объектов введена в работу передвижная автоматизированная газотурбинная электростанция.