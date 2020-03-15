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Полярный город Дудинка остался без электричества из-за аварии
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РИА Новости

Полярный город Дудинка остался без электричества из-за аварии

11:06 15.03.2020
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© РИА Новости / Александр КряжевГород-порт Дудинка
Город-порт Дудинка
© РИА Новости / Александр Кряжев
Город-порт Дудинка. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 15 мар - РИА Новости. Полярный город Дудинка на севере Красноярского края остался без электроэнергии из-за обрыва на линии, сообщает региональный главк МЧС.
В пятницу спасательное ведомство информировало, что на юге Таймырского района ожидаются метель и сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду, местами до 27 метров в секунду.
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"Пятнадцатого марта поступило сообщение об отключении электроэнергии в городе Дудинка. Под отключение попал весь населённый пункт. По предварительной информации, произошёл обрыв высоковольтной линии на участке Норильск-Дудинка", - говорится в сообщении.
По информации ведомства, котельные и лечебные учреждения переведены на резервные источники питания. Для подключения остальных социально значимых объектов введена в работу передвижная автоматизированная газотурбинная электростанция.
На поиски места обрыва и для дальнейшего ремонта выехало две бригады - восемь человек и две единицы техники. Всего привлечено 17 человек, пять единиц техники.
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ДудинкаМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Красноярский крайПроисшествия
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