Полярный город Дудинка остался без электричества из-за аварии

КРАСНОЯРСК, 15 мар - РИА Новости. Полярный город Дудинка на севере Красноярского края остался без электроэнергии из-за обрыва на линии, сообщает региональный главк МЧС.
В пятницу спасательное ведомство информировало, что на юге Таймырского района ожидаются метель и сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду, местами до 27 метров в секунду.
"Пятнадцатого марта поступило сообщение об отключении электроэнергии в городе Дудинка. Под отключение попал весь населённый пункт. По предварительной информации, произошёл обрыв высоковольтной линии на участке Норильск-Дудинка", - говорится в сообщении.
По информации ведомства, котельные и лечебные учреждения переведены на резервные источники питания. Для подключения остальных социально значимых объектов введена в работу передвижная автоматизированная газотурбинная электростанция.
На поиски места обрыва и для дальнейшего ремонта выехало две бригады - восемь человек и две единицы техники. Всего привлечено 17 человек, пять единиц техники.
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