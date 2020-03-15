Число зараженных коронавирусом в Австрии выросло до 758 человек

Курц рассказал о серьезности угрозы коронавируса для Австрии

Курц рассказал о серьезности угрозы коронавируса для Австрии

К настоящему моменту в Австрии провели 8 167 тестов на коронавирус, 758 оказались положительными, шесть человек уже выздоровели.