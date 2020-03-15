Число зараженных коронавирусом в Австрии выросло до 758 человек

ВЕНА, 15 мар - РИА Новости. Число подтвержденных случаев коронавируса в Австрии в воскресенье достигло 758, сообщило министерство здравоохранения республики.
В субботу утром ведомство сообщало о 602 заражённых, во второй половине дня скорректировало информацию до 655. Минздрав Австрии публикует информацию о текущей ситуации с коронавирусом дважды в день, по состоянию на 08.00 и 15.00 (10.00 и 17.00 мск).
К настоящему моменту в Австрии провели 8 167 тестов на коронавирус, 758 оказались положительными, шесть человек уже выздоровели.
ВОЗ в среду объявила вспышку нового коронавируса пандемией. Правительство Австрии в несколько этапов ввело ограничительные меры для сдерживания распространения вируса в стране.
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