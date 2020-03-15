Около 160 населенных пунктов Украины остались без света из-за непогоды

"По состоянию на 7.00 (8.00 мск) 15 марта в результате осложнения погодных условий (порывы ветра) обесточены 159 населенных пунктов в 6 областях", - сказано в сообщении.

В частности, в Киевской области без света остался 51 населенный пункт, в Житомирской - 46, в Черниговской - 39, в Черкасской - 9, в Сумской - 13, в Кировоградской - 1.