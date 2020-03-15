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Около 160 населенных пунктов Украины остались без света из-за непогоды
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РИА Новости

Около 160 населенных пунктов Украины остались без света из-за непогоды

10:59 15.03.2020
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© Фото : ДСНС УкраїниСотрудники Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям
Сотрудники Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям
© Фото : ДСНС України
КИЕВ, 15 мар - РИА Новости. Около 160 населенных пунктов Украины остались без электроснабжения из-за непогоды, сообщила в воскресенье пресс-служба Госслужбы страны по чрезвычайным ситуациям.
"По состоянию на 7.00 (8.00 мск) 15 марта в результате осложнения погодных условий (порывы ветра) обесточены 159 населенных пунктов в 6 областях", - сказано в сообщении.
В частности, в Киевской области без света остался 51 населенный пункт, в Житомирской - 46, в Черниговской - 39, в Черкасской - 9, в Сумской - 13, в Кировоградской - 1.
К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.
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