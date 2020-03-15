В Москве в воскресенье ожидается минусовая температура

"Сегодня погодные условия будут определяться тыловой частью североатлантического циклона, поэтому будет облачно с прояснениями. Местами возможен небольшой снег. Ветер северный, порывистый, 4-9 метров в секунду", - рассказал Тишковец.

Синоптик отметил, что в столице температура воздуха ожидается минус 1 - минус 3, в Подмосковье ноль - минус 5. Это на 3-4 градуса холоднее, чем положено в середине марта.