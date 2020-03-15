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В Москве за сутки выпало 30% месячной нормы осадков
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РИА Новости

В Москве за сутки выпало 30% месячной нормы осадков

10:37 15.03.2020 (обновлено: 13:25 15.03.2020)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкМужчина идет по улице во время снегопада в Москве
Мужчина идет по улице во время снегопада в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Десять миллиметров осадков выпало в Москве во время снегопада к утру воскресенья, что составляет около 30% месячной нормы, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"У нас за прошедшие сутки в Москве выпало 10 миллиметров осадков, это составляет 30% месячной нормы. Температура понижалась до минус 6,3 градуса, - рассказал Тишковец.
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Евгений ТишковецМоскваОбщество
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