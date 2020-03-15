В Москве за сутки выпало 30% месячной нормы осадков

МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Десять миллиметров осадков выпало в Москве во время снегопада к утру воскресенья, что составляет около 30% месячной нормы, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"У нас за прошедшие сутки в Москве выпало 10 миллиметров осадков, это составляет 30% месячной нормы. Температура понижалась до минус 6,3 градуса, - рассказал Тишковец.
Он отметил, что в Москве сформировался снежный покров, его высота достигает 8 сантиметров. Также наблюдается гололедица.