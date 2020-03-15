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Отдыхавших в двух отелях Египта украинцев поместят на карантин
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РИА Новости

Отдыхавших в двух отелях Египта украинцев поместят на карантин

10:36 15.03.2020
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© REUTERS / Gleb GaranichАвтомобили скорой помощи в аэропорту Харькова
Автомобили скорой помощи в аэропорту Харькова
© REUTERS / Gleb Garanich
КИЕВ, 15 мар - РИА Новости. Украинских туристов, которые отдыхали в двух отелях египетских курортов Шарм-эш-Шейх и Хургада, поместят на карантин.
Кабмин Украины на внеочередном заседании в субботу распорядился временно ограничить въезд в страну граждан других государств и приостановить авиасообщение на фоне ситуации с коронавирусом в мире. С 17 марта Украина ограничит пассажирское авиасообщение из-за коронавируса. Уже с 16 марта будет закрыта вся граница для иностранцев на две недели. Временно прекратят работу из-за коронавируса 107 пунктов пропуска через границу, функционировать до 3 апреля будут 123 КПП. Президент Украины Владимир Зеленский призвал находящихся за границей украинцев вернуться на родину в течение трех суток до закрытия авиасообщения.
"Украинские туристы в Египте, которые отдыхали на курортах Египта Шарм-эш-Шейх и Хургада в отеле Reef Oasis Beach Resort 5* и Sentido Reef Oasis Senses Resort 5*, будут находиться на карантине", - сообщила пресс-служба министерства инфраструктуры Украины.
Если лабораторные тесты после окончания карантина не подтвердят наличие коронавирусной инфекции у туристов, им позволят вернуться домой.
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Коронавирус COVID-19ХургадаШарм-эш-ШейхВладимир ЗеленскийЕгипетУкраинаВ мире
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