Отдыхавших в двух отелях Египта украинцев поместят на карантин

Если лабораторные тесты после окончания карантина не подтвердят наличие коронавирусной инфекции у туристов, им позволят вернуться домой.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 142 тысяч человек в 135 странах, большинство выздоровели, более 5,3 тысячи человек скончались.