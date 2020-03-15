Начало судебного процесса против Нетаньяху перенесли на 24 мая

ТЕЛЬ-АВИВ, 15 мар - РИА Новости. Судебный процесс против премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху по делу о взятке и лоббировании интересов медиакомпании переносится на 24 мая, сообщает израильская государственная телерадиокорпорация Кан.
Ранее сообщалось, что судебный процесс откроется 17 марта в Иерусалимском окружном суде.
"В соответствии с приказом министра юстиции: состав судей в деле Нетаньяху объявил, что открытие процесса переносится на 24 мая", - говорится в сообщении телерадиокорпорации.
В ноябре 2019 года юридический советник правительства Израиля Авихай Мандельблит сообщил, что решил предъявить обвинения Нетаньяху в получении взятки в так называемом "деле 4000" о лоббировании интересов крупнейшей в стране телекоммуникационной группы "Безек" в обмен на позитивное отношение к Нетаньяху на подконтрольном компании популярном новостном интернет-ресурсе Walla!. Обвинения в мошенничестве и обмане общественного доверия выдвинуты против Нетаньяху по делам "2000" и "1000". "Дело 1000" касается подозрений в получении Нетаньяху дорогостоящих подарков - эксклюзивных сигар и шампанского - от голливудского продюсера Арнона Мильчина, суммарную стоимость которых следствие оценило почти в 300 тысяч долларов. Следствие полагает, что в обмен на подарки Нетаньяху лоббировал личные и деловые интересы олигарха.
В "деле 2000" речь идет о попытках премьер-министра договориться с владельцем одной из крупнейших в стране медиагрупп "Едиот Ахронот" о благосклонном освещении деятельности правительства в обмен на принятие закона, который бы ограничивал возможности ее конкурента - бесплатной ежедневной газеты "Исраэль ха-Йом".
В ответ Нетаньяху заявил, что цель этих обвинений - свержение его с поста главы правительства.