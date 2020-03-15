Начало судебного процесса против Нетаньяху перенесли на 24 мая

"В соответствии с приказом министра юстиции: состав судей в деле Нетаньяху объявил, что открытие процесса переносится на 24 мая", - говорится в сообщении телерадиокорпорации.

В "деле 2000" речь идет о попытках премьер-министра договориться с владельцем одной из крупнейших в стране медиагрупп "Едиот Ахронот" о благосклонном освещении деятельности правительства в обмен на принятие закона, который бы ограничивал возможности ее конкурента - бесплатной ежедневной газеты "Исраэль ха-Йом".