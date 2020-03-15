Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
2020-03-15T10:24+0300
https://ria.ru/20200315/1568622138.html
Мишустин поздравил школу Большого театра в Бразилии с двадцатилетием
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/0c/1568480131_0:0:3010:1693_1036x0_80_0_0_f41dc06eed8537d1e98353ad9c7b156b.jpg
РИА Новости

Мишустин поздравил школу Большого театра в Бразилии с двадцатилетием

10:24 15.03.2020
2108
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с членами кабинета министров
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с членами кабинета министров
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с членами кабинета министров. Архивное фото
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил школу Большого театра в Бразилии с 20-летием, отметив, что балет - это культурный мост между Россией и Бразилией, соответствующая телеграмма опубликована на сайте кабмина.
Мишустин подчеркнул, что открытие школы в 2000 году стало возможным благодаря танцовщикам Александру Богатырёву и Владимиру Васильеву, а также мэру города Жоинвилль Луису Энрике да Силвейре.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
19 января, 10:51
Мишустин поздравил дирижера Александра Дмитриева с 85-летием
"Как и в начале века, балет продолжает быть культурным мостом между Россией и Бразилией. Яркий пример этому – открытие в 2000 году в Жоинвилле Школы Большого театра", - говорится в сообщении.
Премьер-министр добавил, что талантливые юноши и девушки из Бразилии и других стран с появлением школы получили возможность "осваивать уникальную методику русского балета, изучать историю искусств, посещать мастер-классы, проходить стажировку в Большом театре".
Мишустин считает, что множество звезд балета появилось благодаря этой школе. Он выразил уверенность, что это уникальное учебное заведение продолжит быть символом дружеских отношений между Россией и Бразилией.
101000
Обсудить 0
КультураБольшой театрМихаил МишустинВладимир ВасильевБразилия
Рекомендуем
Преподаватель в пустом учебном классе
В Петербурге школьникам предложат перейти на дистанционное обучение
Здание Высшей школы экономики (ВШЭ) в Москве
ВШЭ поможет другим вузам организовать дистанционное обучение студентов
Учитель физики и информатики школы №47 города Читы Егор Михайлов в пустом классе
Минпросвещения призвало перевести школьников на дистанционное обучение
Студент за компьютером
Студентов трех кузбасских вузов перевели на дистанционное обучение
Сотрудница школы проводит санитарную обработку класса в школе
В Подмосковье ввели режим свободного посещения школ с 16 марта
Бокс пробоподготовки в микробиологической лаборатории
Трое россиян заразились коронавирусом на территории страны
Здание Высшей школы экономики (ВШЭ) в Москве
ВШЭ разрешила российским студентам перейти на дистанционное обучение
Врачи скорой медицинской помощи доставили пациента с подозрением на коронавирус в больницу в Коммунарке
Главный пульмонолог России назвал этапы заражения коронавирусом
Борщ
Украинский шеф-повар назвал главную ошибку при приготовлении борща
Дезинфекция улиц в Дэгу, Южная Корея
Более 70 человек заразились коронавирусом за сутки в Южной Корее
Бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк
Названа причина госпитализации Арсения Яценюка
Медицинский персонал в защитных масках помогает пациентам в больнице Spedali Civili в городе Брешиа, Италия
ВОЗ объяснила высокую смертность от коронавируса в Италии
Президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии МВД России. 9 марта 2017
Путин подписал закон о поправках в Конституцию
Учитель физики и информатики школы №47 города Читы Егор Михайлов в пустом классе
Школьникам не понадобятся справки о свободном посещении для школы
Стоп-кадр из клипа на песню Uno группы Little Big
Танцор из клипа Little Big восхитил иностранных блогеров и СМИ
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
21:25Премьер Армении сообщил о первом излечившемся от коронавируса пациенте
21:22"Яндекс" запустил онлайн-карту распространения коронавируса
21:06У Нетаньяху не нашли коронавирус
21:04Трамп хочет помиловать своего бывшего советника Флинна
21:04Части испанской армии привлекли для обеспечения режима карантина
20:53Число заразившихся коронавирусом в Эстонии выросло до 171 человека
20:51Число погибших от коронавируса в штате Нью-Йорк достигло трех человек
20:46У зампредседателя правительства Каталонии обнаружили коронавирус
20:42Колумбия ограничит въезд иностранцев в страну из-за коронавируса
20:21В Госдуме отменили слушания о сохранении исторической памяти
20:21Наргиз пошлет Дробыша "дальше, чем Фадеева", заявил ее экс-директор
20:13В Италии от коронавируса за сутки умерли 368 человек
20:12Глава Минздрава Украины призвал ограничить передвижение внутри страны
20:08В Германии за сутки коронавирус подтвердили у почти 1,4 тысячи человек
20:07Возвращающиеся из Италии граждане Армении пытались избежать карантина
19:55Минобрнауки рекомендовало вузам перейти на дистанционное обучение
19:51В Москве появится новое оборудование для диагностики коронавируса
19:50Украина вводит ограничения в пунктах пропуска, заявили в ДНР
19:38Жители Дербента на митинге сломали ворота старейшей мечети России
19:31В Греции зафиксировали еще 103 случая заболевания коронавирусом
Лента новостейМолния