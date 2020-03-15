Мишустин поздравил школу Большого театра в Бразилии с двадцатилетием

МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил школу Большого театра в Бразилии с 20-летием, отметив, что балет - это культурный мост между Россией и Бразилией, соответствующая телеграмма опубликована на сайте кабмина.
Мишустин подчеркнул, что открытие школы в 2000 году стало возможным благодаря танцовщикам Александру Богатырёву и Владимиру Васильеву, а также мэру города Жоинвилль Луису Энрике да Силвейре.
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"Как и в начале века, балет продолжает быть культурным мостом между Россией и Бразилией. Яркий пример этому – открытие в 2000 году в Жоинвилле Школы Большого театра", - говорится в сообщении.
Премьер-министр добавил, что талантливые юноши и девушки из Бразилии и других стран с появлением школы получили возможность "осваивать уникальную методику русского балета, изучать историю искусств, посещать мастер-классы, проходить стажировку в Большом театре".
Мишустин считает, что множество звезд балета появилось благодаря этой школе. Он выразил уверенность, что это уникальное учебное заведение продолжит быть символом дружеских отношений между Россией и Бразилией.