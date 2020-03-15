Мишустин поздравил школу Большого театра в Бразилии с двадцатилетием

Мишустин подчеркнул, что открытие школы в 2000 году стало возможным благодаря танцовщикам Александру Богатырёву и Владимиру Васильеву , а также мэру города Жоинвилль Луису Энрике да Силвейре.

"Как и в начале века, балет продолжает быть культурным мостом между Россией и Бразилией. Яркий пример этому – открытие в 2000 году в Жоинвилле Школы Большого театра", - говорится в сообщении.

Премьер-министр добавил, что талантливые юноши и девушки из Бразилии и других стран с появлением школы получили возможность "осваивать уникальную методику русского балета, изучать историю искусств, посещать мастер-классы, проходить стажировку в Большом театре".