Более 50 человек выписали в Москве после карантина по коронавирусу

Врачи скорой медицинской помощи доставили пациента с подозрением на коронавирус в больницу в Коммунарке

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Более 50 пациентов, контактировавших с больными коронавирусом или имевших симптомы ОРВИ, выписаны за выходные из больницы в Коммунарке в Более 50 пациентов, контактировавших с больными коронавирусом или имевших симптомы ОРВИ, выписаны за выходные из больницы в Коммунарке в Москве , сообщил журналистам главный врач медицинского комплекса Денис Проценко.

Городская клиническая больница № 40 в Коммунарке принимает людей с признаками острой респираторной вирусной инфекции или пневмонией, которые прибыли из стран с напряженной эпидемиологической ситуацией или контактировали с кем-то из пациентов, которые были положительными или предположительно положительными. По последним данным, всего в столице выявлено 33 случая коронавирусной инфекции.

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"Вчера у нас была большая выписка, мы выписали 51 больного — это те пациенты, которые были с рейса с температурой либо из дома госпитализированы. Они болели и находились в группе риска. Эти пациенты прошли 14 дней наблюдения с положительной динамикой и с отрицательными результатами мазков на коронавирус", — рассказал Проценко.

Он отметил, что еще один пациент выписан в воскресенье: это бизнесмен из Ирана , который прилетел в Москву по делам.

"У нас сейчас состоят 312 пациентов. Из них 17 квалифицированы как положительные, нет ни одного пациента в критическом состоянии, есть один больной с улучшением, находится в отделении реанимации", — добавил главврач.

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По его словам, больница соответствует всем мировым требованиям, в боксах-изоляторах находится по одному человеку, чтобы не было инфицирования внутри больницы. Для пациентов обеспечено пятиразовое питание и бесплатный Wi-Fi.

"Перед выпиской пациента анализы проводятся трижды — на первый, третий и десятый день. Лишь при получении трех отрицательных результатов происходит выписка", — добавил лечащий врач-инфекционист медцентра.