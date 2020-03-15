В перевернувшемся под Саратовом автомобиле сгорели два человека

"По предварительным данным, 30-летний водитель Toyota Camry, двигаясь со стороны аэропорта в сторону села Шевыревка, не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением и врезался в отбойник, после чего автомобиль опрокинулся и загорелся. В результате ДТП водитель и его 30-летний пассажир от полученных травм скончались на месте", - рассказала собеседница агентства.