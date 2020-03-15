В перевернувшемся под Саратовом автомобиле сгорели два человека

САРАТОВ, 15 мар - РИА Новости. Легковой автомобиль в ночь на воскресенье по пути из аэропорта Саратова врезался в отбойник, опрокинулся и загорелся, в результате погибли два человека, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного управления ГИБДД.
ДТП произошло на первом километре Северного подхода к аэропорту "Гагарин".
"По предварительным данным, 30-летний водитель Toyota Camry, двигаясь со стороны аэропорта в сторону села Шевыревка, не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением и врезался в отбойник, после чего автомобиль опрокинулся и загорелся. В результате ДТП водитель и его 30-летний пассажир от полученных травм скончались на месте", - рассказала собеседница агентства.
На фотографии, предоставленной пресс-службой УГИБДД по региону, запечатлен полностью уничтоженный огнем легковой автомобиль, который стоит не перевернутым, но с сильно промятой крышей.
ГИБДД по факту аварии проводит проверку, обстоятельства уточняются, добавила она.