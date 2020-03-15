На Урале три человека погибли в ДТП с автобусом

МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Три человека погибли в результате ДТП с участием автобуса и трех легковых автомобилей в Три человека погибли в результате ДТП с участием автобуса и трех легковых автомобилей в Свердловской области , еще один пострадал, сообщает МЧС РФ.

"В Свердловской области на участке автодороги Р 242 (Пермь – Екатеринбург), на 309 километре произошло ДТП с участием рейсового автобуса сообщением "Красноуфимск-Екатеринбург" и трех легковых автомобилей. В результате ДТП пострадали 4 человека, из них 3 погибли (взрослые) - все из легкового автомобиля", - говорится в сообщении.

На месте работают спасатели, которые отсоединили клеммы аккумулятора с целью недопущения возгорания поврежденных автомобилей.