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На Урале три человека погибли в ДТП с автобусом
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РИА Новости

На Урале три человека погибли в ДТП с автобусом

10:09 15.03.2020
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкАвтомобили "скорой помощи"
Автомобили скорой помощи
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Автомобили "скорой помощи" . Архивное фото
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Три человека погибли в результате ДТП с участием автобуса и трех легковых автомобилей в Свердловской области, еще один пострадал, сообщает МЧС РФ.
"В Свердловской области на участке автодороги Р 242 (Пермь – Екатеринбург), на 309 километре произошло ДТП с участием рейсового автобуса сообщением "Красноуфимск-Екатеринбург" и трех легковых автомобилей. В результате ДТП пострадали 4 человека, из них 3 погибли (взрослые) - все из легкового автомобиля", - говорится в сообщении.
На месте работают спасатели, которые отсоединили клеммы аккумулятора с целью недопущения возгорания поврежденных автомобилей.
Уточняется, что на месте ДТП работают две единицы техники и семь человек от МЧС, а также спасатели Первоуральский службы спасения.
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