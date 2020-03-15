В Армении предложили перевести чиновников на "удаленку" из-за COVID-19

ЕРЕВАН, 15 мар – РИА Новости. Межведомственная комиссия по предупреждению распространения коронавирусной инфекции предложила госведомствам перевести часть сотрудников на удаленную работу, сообщил в воскресенье глава комиссии, вице-премьер Тигран Авинян.
"Решением комиссии государственным ведомствам поручено, исходя из своих функций и загруженности, рассмотреть возможность перевода части сотрудников на удаленную работу в ближайшие 10 дней", - написал Авинян в Facebook.
По его словам, это в первую очередь касается организации работ сотрудников старше 60 лет и/или страдающих сахарным диабетом, сердечно-сосудистыми, респираторными заболеваниями.
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