В Армении предложили перевести чиновников на "удаленку" из-за COVID-19

По его словам, это в первую очередь касается организации работ сотрудников старше 60 лет и/или страдающих сахарным диабетом, сердечно-сосудистыми, респираторными заболеваниями.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 140 тысяч человек в 129 странах, большинство выздоровели, но более 5,3 тысячи скончались.