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В Армении предложили перевести чиновников на "удаленку" из-за COVID-19
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РИА Новости

В Армении предложили перевести чиновников на "удаленку" из-за COVID-19

10:01 15.03.2020 (обновлено: 10:02 15.03.2020)
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© РИА Новости / Алессандро Рота / Перейти в фотобанкДевушки в масках на одной из улиц Милана
Девушки в масках на одной из улиц Милана
© РИА Новости / Алессандро Рота
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ЕРЕВАН, 15 мар – РИА Новости. Межведомственная комиссия по предупреждению распространения коронавирусной инфекции предложила госведомствам перевести часть сотрудников на удаленную работу, сообщил в воскресенье глава комиссии, вице-премьер Тигран Авинян.
"Решением комиссии государственным ведомствам поручено, исходя из своих функций и загруженности, рассмотреть возможность перевода части сотрудников на удаленную работу в ближайшие 10 дней", - написал Авинян в Facebook.
По его словам, это в первую очередь касается организации работ сотрудников старше 60 лет и/или страдающих сахарным диабетом, сердечно-сосудистыми, респираторными заболеваниями.
По последним данным армянских властей, в стране подтверждены 20 случаев нового коронавируса.
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